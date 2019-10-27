Американец обещает $20 тысяч тем, кто выдержит ночь в доме ужасов

Создатель одного из самых страшных хоррор-квестов в США Расс Мак-Кейми пообещал награду тому, кто продержится в "Призрачном поместье" одну ночь, ни разу не нарушив правила, сообщает издание MovieWeb.
Они просты: запрещается кричать, прятаться, материться, а также трогать руками актеров и риквизит.
По словам организатора необычного развлечения, еще не одному участнику этого не удавалось. Многие были настолько напуганы, что покидали дом ужасов в истерике.
Для прохождения квеста достаточно принести мешок корма для охраняющих территорию собак, предоставить справку от психиатра, пройти тест на наркотики и подписать соглашение, насчитывающее 40 страниц.
Комментарии
Влёгкую, после наукограда, вапще не вопрос....
Амик, учите рус
Амик, учите русский!!! "рЕквизит" и ".. нИ одному участнику..." не первый раз такие глупые ошибки
Барнаульцев самолеты иногда пугают, какой тут дом ужасов.
Нельзя амик обвинять в ошибках. Жертвы ЕГЭ вышли на работу. Такая ситуация по всех кинотеатрах страны.