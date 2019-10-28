Полиция полчаса гонялась за пьяным жителем Барнаула на "Жигулях"

В Барнауле в воскресенье, 27 октября, несколько автомобилей ДПС и белая Toyota Supra более получаса преследовали "Жигули", рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
По словам местного жителя, которому и самому пришлось стать участником погони, мужчина на "семерке" после аварии умудрялся перепрыгивать через рельсы и пробил себе колесо. "А за ним уже сотрудник полиции бежит. Я окошко открыл и кричу ему: "Прыгай быстрее ко мне!" И полетели, гнали его до Штабки, поскольку во Власихе на плохой дороге терялся. В Штабке только уже экипажи налетели и остановили", – отметил он.
"Это было очень страшно. Он на перекрестке улиц Малахова и Сухэ-Батора прямо на рельсах развернулся, проехал по ним и в сторону Павловского тракта улетел, но успел зацепить автомобиль Hyundai. А полицейский бежал за ним, остановил попутную машину и на ней продолжил погоню. Как в кино блин!" – рассказал другой очевидец.
В ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили, что в дежурную часть ГИБДД поступила информация о ДТП на улице Магистральной, с места происшествия автомобиль ВАЗ 2107 скрылся. Экипаж ДПС заметил автомобиль на улице Попова, начал преследование. Задержали на дороге между поселками Лесным и Власихой. Выяснилось, что автомобилем управлял мужчина 1994 года рождения в состоянии алкогольного опьянения. К тому же он лишен права управления транспортным средством. Водителю грозит административный арест на 10-15 суток. Сотрудниками полиции ведется разбирательство.
Комментарии
Почему в нормальных странах полиция зажимает нарушителя своими авто, а у нас его гонят по всему городу, пока он не собьет кого-нибудь или не врежется?
В других странах наверное на первом месте безопасность людей, а у нас служебные авто берегут
В Америке ешь бы еще в первом видео расстреляли.
В России повальная мода на адекватность, уравновешенность, цивилизованность, терпимость к чужим недостаткам .
- еду как умею, как могу
- говорю по телефону торможу весь ряд - ничего страшного
-туплю на переезде и светофоре
-тошню в правом ряду
- пьяного не надо тормозить, пусть едет.
Вот они стандартные мантры адекватных и уравновешенных.
А все кто не согласен: психи, тарапыги, неадекваты.
Если бы это чучело знала что у него альтернатива либо штраф и 15 суток либо быть изрешеченным прямо в машине, то он бы вообще пьяным за паль не сел.
28.10.2019 09:59
- гость -
В других странах, восстановление служебного авто за счет бюджета, а потов - из кармана виновника погони, а у нас за счет сотрудника, т.к. формально он виновник ДТП, он же таранил...
Что не так с нашими правоохранительными органами? Или что-то не так с инструкциями по которым они работают? Что не случай, то цирк с конями.
Инспектор реально рисковал своим здоровьем... Хорошо, что в сторону упал когда подскользнулся, а так бы под колесо и эта пьянь проехала бы по ноге...
опаздывал видать куда-то на работу, или может просто успешный, сделка срывалась
28.10.2019 10:13
АБОРИГЕН
С инспекторами то все нормально, а вот, как Вы говорите с инструкциями, тут да - кошмар. Примени оружие - замучаешься отписываться, повреди служебный автомобиль - ремонт за свой счет, причинишь травмы подозреваемому при задержании - расследование.
почему его не застрелили?
семерка удирала от супры! в течение 30 минут. может быть рано списываем со счетов классику? настоящий народный автомобиль