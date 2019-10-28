Лучшие из нас. В Барнауле наградили самых активных добровольцев Алтая

Награждения победителей конкурса "Доброволец Алтая – 2019" / Фото: amic.ru

25 октября в Барнауле выбрали и наградили финалистов регионального конкурса "Доброволец Алтая – 2019". В этом году победители номинаций по-настоящему удивили жюри и гостей из других регионов страны. На церемонии награждения собралось более 600 человек, чтобы поддержать авторов лучших проектов.

Добровольцев становится больше

Конкурс "Доброволец Алтая" выявляет и поощряет лучших добровольцев, добровольческие организации и движения региона.

В нем участвуют активные жители Алтайского края старше 14 лет, добровольческие объединения, а также коммерческие организации, которые оказывают поддержку развитию добровольчества. Впервые за девятилетнюю историю конкурса организаторы поощрили людей, которые совершают добрые поступки вне волонтерских объединений.

В 2019 году на конкурс отправили около 100 заявок, но только 65 проектам удалось пройти все испытания и дойти до финала.

По словам Екатерины Четошниковой, начальника краевого управления молодежной политики и реализации программ общественного развития, ежегодно число добровольцев в Алтайском крае растет.

"В настоящее время добровольцем может считать себя каждый человек. Ведь это веление души, открытая жизненная позиция, желание сделать наш мир лучше и помочь тем, кто в этом нуждается. В 2019 году уже в девятый раз проходит конкурс "Доброволец Алтая". Это мероприятие объединяет все добровольческие сообщества, ребят, которые показывает свои лучшие практики", – отметила Екатерина Четошникова.

Во время мероприятия проходят практические сессии, участники обмениваются контактами, участвуют в различных мастер-классах. Однако ключевая идея – выявить лучшие проекты.

Какие проекты представили добровольцы

Лучшие проекты конкурса "Доброволец Алтая – 2019" выбирали в трех категориях. Самая крупная – "Неравнодушные сердца". Она состоит из шести номинаций. К примеру, в направлении "Социальное добровольчество" участники представили проекты, связанные с оказанием помощи инвалидам, пожилым людям, которые нуждаются в постоянном уходе, а также защитой животных.

Начальник отдела по социальной работе управления по социальной политике Министерства социальной защиты Алтайского края Наталья Жмылева отметила, что в этой номинации победили те, кто доказал, что на сегодняшний день волонтер сделает все для того, чтобы и проект, и его желания были услышаны и поддержаны не только в регионе, но и за его пределами.

Во время награждения победителей номинации "Волонтерство Победы" Максим Банных, координатор проекта "Победа в каждом из нас", и Галина Берлизова, руководитель реготделения всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", отметили, представленные проекты их поразили. Работы были посвящены темам военно-патриотического воспитания и сохранения исторической памяти. По словам Галины Берлизовой, сегодня как никогда актуально уделять этому внимание и реализовывать такие важные для современного общества идеи. Ведь в 2020 году страна отмечает 75-й юбилей Великой Победы.

В номинациях "Серебряное добровольчество", "Медицинское добровольчество", "Добровольчество в чрезвычайных ситуациях", "Экологические добровольчество" участники представили проекты, направленные на повышение качества медпомощи, в области защиты окружающей среды, в области защиты населения в условиях ЧС и оказания помощи службам экстренного реагирования и многие другие инициативы.

Во второй категории – "Имя твое доброволец" – наградили участников, представивших истории добровольческих поступков или подвигов, которые заслуживают внимания.

Также на конкурсе "Доброволец Алтая – 2019" отметили и наградили коммерческие компании. Категорию "Социально ответственный бизнес" на конкурсе ввели впервые, чтобы отметить организации и их сотрудников, которые помогают проводить добровольческие акции.

Абсолютным победителем конкурса "Доброволец Алтая – 2019" стал Илья Высовский с проектом "Рука помощи". Как отметила Наталья Жмылева, он протягивает руку самым беззащитным – лежачим больным. В Немецком районе он сделал все, чтобы таких, как он, появилось гораздо больше.

Конкурс проводится при поддержке гранта Федерального агентства по делам молодежи для организаций высшего образования. Организаторами конкурса выступают управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, Алтайский государственный университет, Алтайский центр развития добровольчества при поддержке проекта "Победа в каждом из нас".

Знаковое событие для Алтайского края

26 октября в финале "Доброволец Алтая – 2019" подписали трехстороннее соглашение между федеральной Ассоциацией волонтерских центров (Москва), правительством Алтайского края и региональным ресурсным центром добровольчества. Это означает, что в крае появится сертифицированный центр добровольчества, который сможет осуществлять свою деятельность от лица Ассоциации волонтерских центров и краевого правительства.

Алтайский край стал тринадцатым в стране, в котором подписали такое соглашение. По словам губернатора Виктора Томенко, это стало знаковым событием для добровольческого и волонтерского движения нашего региона.