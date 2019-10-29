Актер из "Сверхъестественного" Джаред Падалеки задержан за нападение на человека

Исполнитель роли Сэма Винчестера в сериале "Сверхъестественное" Джаред Падалеки был задержан полицией за пьяный дебош и нападение на человека, сообщает TMZ.
Очевидцы рассказали, что актер ударил по лицу бармена в клубе. Отмечается, что в этом заведении 37-летний Джаред частый гость. На место конфликта приехала полиция, и актер стал размахивать перед правоохранителями пачкой денег. Издание предполагает, что Падалеки является совладельцем заведения, в котором произошел инцидент.
Свидетели драки сняли видео, на котором видно, что актер сильно пьян и еле стоит на ногах. Полицейские увезли его в участок.
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