Не мотайся по кругу, или Как в Барнауле меняют электросчетчики

Электросчетчик – вещь незаметная. Поставил, и забыл на долгие годы. Порой, даже в каком году поставил, и то забыл. Тем сильней недоумение, когда энергетики говорят, что счетчик пора менять. Что делать, куда обращаться, зачем его менять и как это происходит? Корреспонденты amic.ru провели рабочий вечер с инспекторами БГЭС и выяснили ответы на все эти вопросы.

Не надо мотаться

Пенсионерка Любовь Николаевна встречает нас недоверчиво радостно: "Пришли! Проходите, вот он, в тамбуре счетчик, смотрите. И сразу прям поменяете? Тут же? И никуда больше ходить не надо?"

Два молодых инспектора весело уверяют, что да, никуда больше ходить не надо, все сразу сделают. Да, и оплатить тоже сразу здесь можно. Да, и квитанцию выдадут и положенные документы тоже.

"Как хорошо, – радуется Любовь Николаевна и вспоминает, что-то когда-то уже меняла счетчик и на это ушло несколько месяцев: "Надо было куда-то все время ходить, кого-то дожидаться, потом еще куда-то ходить. Три месяца на это ушло. Соседка моя тоже счетчик меняла и тоже несколько месяцев моталась. Куда ходили, зачем нас так гоняли – непонятно".

Говорит, что уже давно поняла, что счетчик "еле дышит" и сама "дышать на него боялась", так как помнила свои мотания по кругу. Но пришла снимать очередные показания, а "старый друг" накрутил за месяц всего 14 кВт. Вот и пришлось идти в БГЭС, решать вопрос по замене счетчика.

"Так можно было и не ходить, можно было просто позвонить", – улыбается инспектор.

"Нет уж, я лучше схожу. Так надежнее", – строго возражает Любовь Николаевна и тут же, посмеиваясь, продолжает: "Там девочки ласковые, вникли в мои проблемы, рассказали, что делать, спросили, когда мне удобно будет. И вот – вчера сходила, а сегодня вы уже приехали".

Замена прибора заняла 15 минут. "Даже гости соскучиться не успели!" – восхищается Любовь Николаевна прощаясь.

"Мы же тоже люди, тоже работаем, как все. И понимаем, что людям тяжело отпроситься с работы, чтобы дождаться инспектора БГЭС. Поэтому с мая 2019 года мы ввели новый сервис: по заявке абонента приезжаем в любое удобное для него время, даже вечером и в выходные дни. Фиксируем показания, снимаем пломбу, потом старый счетчик, новый устанавливаем, на месте производим оплату, вручаем пакет документов. Как говорится, делаем все для удобства клиента", – рассказывает Юрий Власов.

Счетчик тоже стареет

В доме на улице Попова хозяин, прежде чем впустить инспекторов в тамбур, внимательно изучает их удостоверение. Затем рассказывает, что, мол, приходила инспектор, сказала, что счетчик пора менять. "Я, конечно, согласился: раз пора, то поменяю. Но ведь счетчик же полностью в рабочем состоянии", – мужчина выжидательно глядит на сотрудников БГЭС. Те, осматривая прибор учета, объясняют, что у каждого механизма есть свой срок годности и категория точности: "Вот видите, у вас стоит пломба, которая показывает, что срок поверки вашего счетчика истек. Конкретно у вашей модели срок поверки 8 лет".

Мужчина внимательно слушает, что такое поверка, выясняет, можно ли не менять, а сдать счетчик на проверку. Да, можно, рассказывает инспектор, но для этого придется везти счетчик на экспертизу, заплатить за нее и при этом никто не гарантирует, что прибор учета пройдет поверку, тем более что изготовлен он уже много лет назад.

"Короче, лучше новый купить", – соглашается хозяин. Поворачивается к журналистам и признается: "А я думал, что они просто много счетчиков закупили, а теперь всем поголовно говорят менять, чтобы их продать".

Рассказывает, что оставил заявку на замену счетчика накануне. Диспетчер пообещала, что инспекторы придут в "окно" с 17:00 до 21:00. Вот и пришли.

Внимательно проверяет все акты, которые выдают сотрудники БГЭС. Уточняет: "А где тут указано, что все пломбы на месте, все работает?"

Когда показания не принимаются

"После того как счетчик изготовили на заводе, органы госстандарта проводят его метрологическую поверку и определяют технологический цикл. Год и месяц, а раньше квартал, когда была поверка, указан на клейме счетчика и в его паспорте. У однофазных счетчиков технологический цикл составляет 16 лет. После этого прибор необходимо вновь поверять или менять на новый. Потому что и точность его может упасть, и начислять показания он будет уже не корректно", – рассказывает Юрий Власов.

16 лет – достаточно большой период для того, чтобы люди забыли обо всех сроках. В Барнаульской горэлектросети это понимают. А потому инспекторы во время проверок информируют абонентов о том, что срок межинтервальной поверки счетчика заканчивается.

Но порой, даже несмотря на все уведомления и оповещения, люди все равно "забывают" вовремя заменить счетчик. В этом случае по закону грозит наказание – браковка прибора учета, при которой его показания больше не принимаются, а абоненту три месяца начисляют киловатты исходя из его среднего потребления, а потом по нормативу с учетом повышающего коэффициента 1,5.

"Таков закон – 354-е постановление правительства РФ, согласно которому расчет по прибору учета с окончанием межповерочного интервала производить нельзя. Электросчетчик считается нерасчетным. База всех этих приборов у нас имеется. И когда окончится межповерочный интервал, мы эти счетчики выведем из эксплуатации. Чтобы избежать начислений по нормативу и переплат, надо будет прибор учета поверить или заменить", – пояснил Власов.

Кстати, выяснить срок поверки своего счетчика можно и самому. Смотрите на дату изготовления прибора учета и отсчитываете 16 лет. Если дата совпадает с нынешним годом – надо вызывать инспектора и менять счетчик.

Как оставить заявку на замену электросчетчика

Сделать это просто: позвонить по телефону 50-60-01 с 8:00 до 17:00 и договориться об удобном для вас времени, когда к вам придет инспектор. Оставить заявку можно и через личный кабинет на сайте БГЭС.

Сотрудник придет, снимет пломбу, заменит счетчик, опломбирует его – и все. Процесс займет максимум полчаса. Оплатить и работу, и новый счетчик можно тоже на месте и даже безналом: сотрудники БГЭС снабжены переносными кассовыми аппаратами с бесконтактной системой оплаты. Стоит услуга "под ключ", включая счетчик и работу, 1500 рублей.