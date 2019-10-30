Не мотайся по кругу, или Как в Барнауле меняют электросчетчики

Электросчетчик – вещь незаметная. Поставил, и забыл на долгие годы. Порой, даже в каком году поставил, и то забыл. Тем сильней недоумение, когда энергетики говорят, что счетчик пора менять. Что делать, куда обращаться, зачем его менять и как это происходит? Корреспонденты amic.ru провели рабочий вечер с инспекторами БГЭС и выяснили ответы на все эти вопросы.
Не надо мотаться
Пенсионерка Любовь Николаевна встречает нас недоверчиво радостно: "Пришли! Проходите, вот он, в тамбуре счетчик, смотрите. И сразу прям поменяете? Тут же? И никуда больше ходить не надо?"
Два молодых инспектора весело уверяют, что да, никуда больше ходить не надо, все сразу сделают. Да, и оплатить тоже сразу здесь можно. Да, и квитанцию выдадут и положенные документы тоже.
"Как хорошо, – радуется Любовь Николаевна и вспоминает, что-то когда-то уже меняла счетчик и на это ушло несколько месяцев: "Надо было куда-то все время ходить, кого-то дожидаться, потом еще куда-то ходить. Три месяца на это ушло. Соседка моя тоже счетчик меняла и тоже несколько месяцев моталась. Куда ходили, зачем нас так гоняли – непонятно".
Говорит, что уже давно поняла, что счетчик "еле дышит" и сама "дышать на него боялась", так как помнила свои мотания по кругу. Но пришла снимать очередные показания, а "старый друг" накрутил за месяц всего 14 кВт. Вот и пришлось идти в БГЭС, решать вопрос по замене счетчика.
"Так можно было и не ходить, можно было просто позвонить", – улыбается инспектор.
"Нет уж, я лучше схожу. Так надежнее", – строго возражает Любовь Николаевна и тут же, посмеиваясь, продолжает: "Там девочки ласковые, вникли в мои проблемы, рассказали, что делать, спросили, когда мне удобно будет. И вот – вчера сходила, а сегодня вы уже приехали".
Замена прибора заняла 15 минут. "Даже гости соскучиться не успели!" – восхищается Любовь Николаевна прощаясь.
"Мы же тоже люди, тоже работаем, как все. И понимаем, что людям тяжело отпроситься с работы, чтобы дождаться инспектора БГЭС. Поэтому с мая 2019 года мы ввели новый сервис: по заявке абонента приезжаем в любое удобное для него время, даже вечером и в выходные дни. Фиксируем показания, снимаем пломбу, потом старый счетчик, новый устанавливаем, на месте производим оплату, вручаем пакет документов. Как говорится, делаем все для удобства клиента", – рассказывает Юрий Власов.
Счетчик тоже стареет
В доме на улице Попова хозяин, прежде чем впустить инспекторов в тамбур, внимательно изучает их удостоверение. Затем рассказывает, что, мол, приходила инспектор, сказала, что счетчик пора менять. "Я, конечно, согласился: раз пора, то поменяю. Но ведь счетчик же полностью в рабочем состоянии", – мужчина выжидательно глядит на сотрудников БГЭС. Те, осматривая прибор учета, объясняют, что у каждого механизма есть свой срок годности и категория точности: "Вот видите, у вас стоит пломба, которая показывает, что срок поверки вашего счетчика истек. Конкретно у вашей модели срок поверки 8 лет".
Мужчина внимательно слушает, что такое поверка, выясняет, можно ли не менять, а сдать счетчик на проверку. Да, можно, рассказывает инспектор, но для этого придется везти счетчик на экспертизу, заплатить за нее и при этом никто не гарантирует, что прибор учета пройдет поверку, тем более что изготовлен он уже много лет назад.
"Короче, лучше новый купить", – соглашается хозяин. Поворачивается к журналистам и признается: "А я думал, что они просто много счетчиков закупили, а теперь всем поголовно говорят менять, чтобы их продать".
Рассказывает, что оставил заявку на замену счетчика накануне. Диспетчер пообещала, что инспекторы придут в "окно" с 17:00 до 21:00. Вот и пришли.
Внимательно проверяет все акты, которые выдают сотрудники БГЭС. Уточняет: "А где тут указано, что все пломбы на месте, все работает?"
Когда показания не принимаются
"После того как счетчик изготовили на заводе, органы госстандарта проводят его метрологическую поверку и определяют технологический цикл. Год и месяц, а раньше квартал, когда была поверка, указан на клейме счетчика и в его паспорте. У однофазных счетчиков технологический цикл составляет 16 лет. После этого прибор необходимо вновь поверять или менять на новый. Потому что и точность его может упасть, и начислять показания он будет уже не корректно", – рассказывает Юрий Власов.
16 лет – достаточно большой период для того, чтобы люди забыли обо всех сроках. В Барнаульской горэлектросети это понимают. А потому инспекторы во время проверок информируют абонентов о том, что срок межинтервальной поверки счетчика заканчивается.
Но порой, даже несмотря на все уведомления и оповещения, люди все равно "забывают" вовремя заменить счетчик. В этом случае по закону грозит наказание – браковка прибора учета, при которой его показания больше не принимаются, а абоненту три месяца начисляют киловатты исходя из его среднего потребления, а потом по нормативу с учетом повышающего коэффициента 1,5.
"Таков закон – 354-е постановление правительства РФ, согласно которому расчет по прибору учета с окончанием межповерочного интервала производить нельзя. Электросчетчик считается нерасчетным. База всех этих приборов у нас имеется. И когда окончится межповерочный интервал, мы эти счетчики выведем из эксплуатации. Чтобы избежать начислений по нормативу и переплат, надо будет прибор учета поверить или заменить", – пояснил Власов.
Кстати, выяснить срок поверки своего счетчика можно и самому. Смотрите на дату изготовления прибора учета и отсчитываете 16 лет. Если дата совпадает с нынешним годом – надо вызывать инспектора и менять счетчик.
Как оставить заявку на замену электросчетчика
Сделать это просто: позвонить по телефону 50-60-01 с 8:00 до 17:00 и договориться об удобном для вас времени, когда к вам придет инспектор. Оставить заявку можно и через личный кабинет на сайте БГЭС.
Сотрудник придет, снимет пломбу, заменит счетчик, опломбирует его – и все. Процесс займет максимум полчаса. Оплатить и работу, и новый счетчик можно тоже на месте и даже безналом: сотрудники БГЭС снабжены переносными кассовыми аппаратами с бесконтактной системой оплаты. Стоит услуга "под ключ", включая счетчик и работу, 1500 рублей.
Комментарии
Стоит услуга "под ключ", включая счетчик и работу, 1500 рублей.
бгг. при стоимости счетчика в 750 рублей (а есть и дешевле) и бесплатной его замене электриком ТСЖ. самое напряжное, это ждать чтоб сняли пломбу и опечатали. но если есть лишние деньги то ...
1 Дозвониться до них невозможно.
2 Если сами поставили, то приезд к ним обязателен, чтобы написать заявление.
3 Приехали за 1500 р, но не могли открыть электрощит, установленный на лестничной площадке. Оказывается не имеют на это право. Пришлось самому устанавливать. Счётчик 550р, электрик из ЖЭУ 350р, постановка на учёт - бесплатно. Получается, что сэкономил 600р.
30.10.2019 09:27
- гость -
а кто пломбу снимал со старого? если щиток не открывали.
а я год добивался опломбировки счетчика зудиловским РЭС! В итоге с города со сбыта быстрее приехали, они позвонили что приедут когда уже больше полугода все было опломбировано и договор заключен!
4 Счётчику 16 лет, 8 лет назад проходил поверку, вроде и счёт 16 лет должен вестись по новой, но нет, им пофиг, есть дата выпуска счётчика, пришлось менять счётчик.
При слове одном горэлектросеть у меня начинаются непроизвольно матерки слетать. И навряд ли я еще долго успокоюсь. Даже газ провести с нуля было проще, чем связаться с этой шарагой, весь город обежать, к "царям" попасть на поклон ( по другому не скажешь), брррр