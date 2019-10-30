Творческий десант АлтГПУ покоряет села Алтайского края

Проект направлен на консолидацию студенческих и школьных объединений культурно-просветительской и творческой деятельности, популяризацию занятий творчеством среди школьников сельских территорий Алтайского края, продвижение культурного волонтерства в молодежной среде.
В рамках проекта в течение октября 2019 года силами творческого объединения вуза "Молодежка" были организованы выездные творческие десанты в образовательные организации районов края. В программу десанта входил концерт творческих коллективов АлтГПУ, отсмотр номеров, подготовленных школьниками, интерактивные занятия и мастер-классы от студентов педуниверситета. "Мобильный Дом культуры" побывал в селах Налобиха, Залесово, Ларичиха, поселке Украинском.
Итогом творческого десанта АлтГПУ станет создание временных школьно-студенческих ансамблей по направлениям современной, народной, классической и спортивной хореографии, вокального мастерства в жанрах народного и эстрадного вокала, художественного чтения. В последующий период данные объединенные творческие коллективы создадут совместный номер. Репетиции будут проходить дистанционно с помощью видеоуроков.
Ключевое событие проекта – концерт 5 декабря 2019 года, посвященный Дню добровольца в России, на котором школьно-студенческие ансамбли покажут подготовленные за время реализации проекта номера. Мероприятие состоится на площадке Алтайского государственного педагогического университета.
"Мобильный дом культуры – это не просто творческий проект. Это возможность для студентов познакомиться ближе с деятельностью педагога. Приезжая в сельские школы, мы погружались в школьную жизнь, общались с ребятами и видели их желание творить. Теплый прием, благодарный зритель – именно то, что нужно артисту. Мы старались и выкладывались максимально, хотелось показать, на что мы способны. А когда дети выходили на сцену, на глазах появлялись слезы от восторга и искренности происходящего", – рассказала менеджер проекта, студентка исторического факультета Инна Микушина.
Первый "гастрольный" этап проекта завершился. Впереди – отбор участников для финального концерта, видеоуроки, совместные репетиции и выход на главную сцену педагогического университета 5 декабря.
Проект "Мобильный Дом культуры" является победителем всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в номинации "Студенческие инициативы" и реализуется при грантовой поддержке федерального агентства по делам молодежи "Росмолодежь".
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