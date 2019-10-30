"И не должен окупаться": какие надежды связывают алтайские власти с "Изумрудным"

Обновленный Фонд имущества Алтайского края займется управлением барнаульского парка "Изумрудный", а в будущем, возможно, и парка "Юбилейный". С 29 октября ведомством руководит Владислав Вакаев. О том, почему именно на его кандидатуре остановились власти, какие первоочередные задачи перед ним стоят и о каком финансировании работ идет речь, amic.ru рассказал Иван Кибардин, зампредседателя правительства края.

"Вакаев – неравнодушный и конструктивный"

– Можно ли говорить, что на учреждение со старым названием "Фонд имущества Алтайского края" возложили новые функции по содержанию и развитию парка?

– Да, это так. Мы решили не создавать новую организацию, чтобы не плодить юрлица с государственным участием, а расширить сферу ответственности существующего Фонда имущества. Сейчас он занимается проведением аукционов – по сути, технической работой. Расширили немного штат, вносятся поправки в устав, надеюсь, на этой неделе их утвердят.

С 29 октября к обязанностям руководителя Фонда приступил Владислав Вакаев.

– Почему вы остановили свой выбор на его кандидатуре?

– Он один из немногих, кто проявил себя как человек, с одной стороны, неравнодушный, а с другой стороны, конструктивный, когда обсуждалась тема развития "Изумрудного". Культуры ведения диалога у нас по-прежнему не хватает, причем с разных сторон: и тех людей, которые заинтересованы что-то сделать, так и тех, кто говорит "не портите хотя бы то что есть".

Владислав Александрович проявил себя как взвешенный человек. Изучив его проекты, мы приняли решение предложить ему это место работы. А мы будем помогать.

"Хотелось бы восстановить и пруд"

– На какой концепции вы в итоге остановились?

– Предполагается, что "Изумрудный" останется территорией парка, общественным пространством, которое для современного города является такой же неотъемлемой частью как дороги, больницы, школы – что угодно.

Этот объект не должен быть самоокупаемым, и это нормально. Напротив, и государство, и муниципалитет, возможно, с привлечением спонсорских денег, должны в него инвестировать. Парк должен стать неотъемлемой частью жизни горожан. Это часть инфраструктуры отдыха, без этого никак. Иначе жизнь человека станет примерно такой: приехал на работу, поработал, заехал в магазин, вернулся домой. Это же не жизнь.

Я сам минимум раз в неделю там гуляю. Мне очень нравится это место: парк достаточно большой, уютный. Этой осенью его начали приводить в порядок. И субботники помогли. И с Вячеславом Генриховичем Франком (врио главы Барнаула, – прим. ред.) мы договорились, что город возьмет пока на себя некоторые функции по поддержанию порядка.

В этом году парк просто подготовят к зиме. В следующем нужно будет доработать концепцию развития, предложенную Владиславом Вакаевым, еще раз ее обсудить и приступить к реализации. Будем вкладывать как краевые деньги, так и вести переговоры с бизнес-сообществом. Город также готов участвовать через программу развития общественных территорий.

О большей конкретике пока говорить рано. Конечно, хотелось бы и восстановить пруд, и создать площадки общественного притяжения, и связать территорию со стадионом имени Клевчени. Все это, надеемся, будет реализовано.

– Сейчас рассматривается проект бюджета на 2020 год. В нем какие-то средства предусмотрены на парк?

– Пока заложена сумма около 30 млн рублей, но, думаю, цифра не окончательная.

"Состояние "Юбилейного" похуже"

– Сейчас речь идет только об "Изумрудном". Если опыт окажется успешным, есть ли вероятность, что край займется и другим парком, который находится в его ведении, – "Юбилейным"?

– Уверен, что да. Мы рассчитываем, что у Владислава все получится. Тогда на следующем этапе мы будем заниматься "Юбилейным". Он, конечно, больше, да и состояние у него похуже, откровенно говоря. Я там был, прошел его насквозь. В парке точно есть чем заниматься. Размеры "Юбилейного" позволяют пойти на какой-то вариант государственно-частного партнерства, чтобы часть территории отвести под иные цели. Но это пока только идея, предварительные прикидки.