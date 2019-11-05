В "Алтайэнергосбыте" рассказали, как избежать дополнительных расходов на электроэнергию

С 1 июля 2020 года в России планируется ввести для предприятий плату за резервируемую максимальную мощность (РММ), ее включат в плату за услугу по передаче электроэнергии. Новшество коснется не всех и не сразу. О деталях будущих изменений, а также о том, как к ним подготовиться, рассказали эксперты АО "Алтайэнергосбыт" на круглом столе, на который пригласили десятки своих потребителей из Алтайского края и Республики Алтай.

По словам генерального директора энергосбытовой компании Валерия Нагорнова, нововведения могут коснуться каждого хозяйствующего субъекта, независимо от размера бизнеса.

"Мы всегда стремимся оказать практическую поддержку, когда видим, что у наших клиентов и партнеров возникают риски повышения расходов на энергоресурсы или, напротив, перспективы их снижения, связанные с совершенствованием технологий или изменением законодательства".

В чем суть изменений?

Сегодня предприятия платят за фактическую сетевую мощность. При этом у многих из них максимальная мощность, заявленная в документах на техприсоединение, заметно выше. Разность этих двух показателей и составляет резервируемую максимальную мощность (РММ).

Проект постановления правительства предлагает потребителям или отказаться от избыточной мощности, или платить за нее. Но при определенных условиях.

Платить за РММ обяжут тех, кто за 12 месяцев, предыдущие расчетному периоду, и в сам расчетный период фактически использовал меньше 60% мощности. Если предприятие хотя бы раз за предыдущий год (не календарный) потребило больше 60%, оно может не платить.

Проект постановления предусматривает переходный период:

с 1 июля 2020 года нужно будет оплачивать 5% РММ;

с 1 июля 2021 года – 10%;

с 1 июля 2022 года – 15%;

с 1 июля 2023 года – 20%;

с 1 июля 2024 года – 60%;

с 1 июля 2025 года – 100%.

Пример расчета

У потребителя максимальная мощность – 110 кВт, фактически потребляет 10 кВт, то есть меньше 60%. Разница между ними и есть РММ и составляет 100 кВт. Но с 1 июля 2020 года предприятие заплатит только за 5% от данной РММ, то есть только за 5 кВт, которые пойдут плюсом к фактическим 10 кВт. Но даже при таком расчете получается, что оплата за услуги по передаче электроэнергии возрастет в 1,5 раза.

С 1 июля 2025 года платить придется за 100% РММ. Фактически это значит, что для данного потребителя стоимость услуги по передаче электроэнергии может возрасти в 11 раз, объяснил Алексей Батюк, начальник управления розничных рынков АО "Алтайэнергосбыт".

Чтобы избежать такого варианта, предприятиям нужно заранее провести анализ и предпринять шаги по снижению рисков.

Что нужно сделать, чтобы снизить риски и нагрузку?

1. Проанализировать соотношение реально потребляемой и максимальной мощности, оценить, требуется ли такой объем с учетом действующих и потенциальных в будущем объемов потребления.

2. При необходимости снизить максимальную мощность. Это можно сделать двумя способами: перераспределить в пользу других потребителей или отказаться в пользу сетевой организации.

Будут ли предоставляться льготы?

Сегодняшним проектом постановления никаких исключений не предусмотрено, объяснил Алексей Батюк. Однако вопрос отдельного регулирования, например, в отношении бюджетных учреждений, предприятий ЖКХ ставится повсеместно. Сегодня этот вопрос обсуждается в федеральном правительстве. Для них могут ввести понижающие коэффициенты.

Также сегодня рассматривается тема того, как быть с предприятиями, которые имеют в резерве мощность, необходимую для дальнейшего развития, например, с теми, которые реализуют крупные инвестпроекты и вводят объекты поэтапно.

Зачем вводятся новшества?

Как отмечается в пояснительной записке к постановлению, многие предприятия, в том числе крупные, используют лишь часть мощности, которая за ними зарезервирована. В 2010-2016 годах в России построили до 65 ГВт сетей, а фактически потребляют только 7,5 ГВт (или 12% от заявленной). По оценке Минэнерго РФ, в энергосистеме не используется до 65% мощности сетей более чем на 100 ГВт. Отсюда вытекает ряд проблем.

Мощности не используются, а значит, не оплачиваются их "владельцами". При этом сетевые организации несут затраты на их обслуживание и включают эти расходы в свой тариф. Вывод очевиден: затраты сетевых энергокомпаний оплачивают все потребители. В идеале нововведение должно призывать простимулировать к разумной работе с мощностями. "Электроэнергия такой же товар, как хлеб. Мы же не покупаем 10 буханок хлеба, если нам нужна одна", – резюмировал Алексей Батюк.

Название постановления – "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения обязательств потребителей по оплате услуг по передаче электрической энергии с учетом оплаты резервируемой максимальной мощности и взаимодействия субъектов розничных рынков электрической энергии".

О чем еще рассказали на круглом столе

"Алтайэнергосбыт" принял участие в пилотном проекте правительства России, запущенном в марте 2019 года. Он призван вовлечь розничных потребителей электроэнергии в управлении спросом через компании-агрегаторы, чтобы снизить нагрузки на сети в пиковые часы потребления. Одним из агрегаторов управления спросом стало ОА "Алтайэнергосбыт", рассказала Татьяна Воеводина, начальник управления по оптовому рынку электроэнергии и мощности энергокомпании.

Агрегаторы – это организации, которые координируют розничных клиентов в вопросе управления потреблением электроэнергии и затем транслируют им часть полученной выручки.

В чем суть? Потребителям не более пяти раз и не менее одного раза в месяц снижают нагрузку на два или четыре часа. Они за это получают деньги.

Чтобы попасть в проект, нужно пройти пилотный отбор. В этом году он проводился дважды. На третий квартал во второй ценовой зоне, к которой относится Сибирь, из квоты в 11 МВт выбрали только 8,5 МВт, и отбор прошли все заявленные компании. На Алтае через "Алтайэнергосбыт" в проекте поучаствовали два предприятия и получили реальную выгоду, так что в энергокомпании ждут и других желающих.

В "Алтайэнергосбыте" понимают: все нововведения могут вызывать много вопросов и требуют неоднократных разъяснений. На круглом столе Валерий Нагорнов подчеркнул, что компания ждет обращений от потребителей, ее специалисты готовы давать все необходимые ответы.