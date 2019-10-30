Лебедь Леха, которого нашли на алтайской реке, получил работу волонтера

Найденный на реке Кулунда лебедь, который не улетел в теплые края, сейчас находится в ветеринарной клинике, где помогает выздоравливать другой птице, сообщает ГТРК "Алтай".
"Чувствует себя отлично, я бы сказал. Здоровая абсолютно птица, упитанная, никаких видимых повреждений, ничего такого нет, крылья целые. Скорее всего, такое поведение связано с тем, что его кто-то где-то поймал в детстве, когда он еще был маленьким лебеденком, вырастил. Ведет себя абсолютно спокойно, абсолютно нормально, контактная птица", – рассказал директор центра помощи диким животным "Ноев ковчег" Артем Кучер.
Молодому лебедю-шипуну дали имя Леха и выделили ему отдельный кабинет в ветеринарной клинике. Две недели он побудет на карантине. В центре для Лехи нашли занятие – он помогает в реабилитации самки лебедя-кликуна, которую с перебитым крылом привезли из Новосибирской области.
"Пока их вместе содержим, чтобы ей не так скучно было. То есть он такой социализированный, кушает при ней. И она начала есть. Несмотря на то, что они разных видов, они прекрасно общаются, прекрасно ладят. Он, так скажем, как волонтер, помогает своим сородичам приспосабливаться в неволе, реабилитироваться", – добавил Кучер.
После того как специалисты будут уверены, что здоровью Лехи ничего не угрожает, лебедя отправят на новое место жительства.
Комментарии
Молодцы. Успехов.