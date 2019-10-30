Женщина за рулем легкового автомобиля вылетела с дороги в Барнаула

В поселке Октябрьском женщина за рулем иномарки не справилась с управлением, рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.
Иномарку выбросило с дороги, и она ударилась в столб. Основной удар пришелся на крышу малолитражки.
По пути женщина снесла дорожный знак пешеходного перехода. Сами пешеходы в результате ДТП не пострадали.
На месте происшествия работают врачи скорой помощи. Водитель иномарки жива, ей оказывают медицинскую помощь.
Комментарии
Судя по фото, могла и остановочным павильоном затормозить!
Это чиновники не ТАМ столб установили!
А что в Марию-Ра не заехала за продуктами?
И это ещё не гололёд и не зима
Почему на такой высокой дороге нет ограждения?
Где начальник ГИБДД? Срочно, срочно надо ограничить скорость до 20 км/час, запретить обгон, установить лежачего полицейского, а лучше двух и камеру, камеру обязательно!!!
На поворотах нужно сбавлять скорость, там как раз левый поворот.