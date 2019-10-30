Собака взяла зажигалку и подожгла квартиру хозяйки

В Мельбурне десятимесячный пес по кличке Арчи поджог квартиру хозяйки, когда остался один дома. Он нашел зажигалку и залез с ней на диван, где стал жевать ее, пока она не вспыхнула, пишут "Питомцы Mail.ru".
К счастью, хозяйка в этот момент включила камеру наблюдения и вовремя увидела происходящее. Сгорело не все, но ущерб насчитали на 40 000 долларов.
Однако женщина не злится на Арчи, поскольку благодаря своему проступку он стал звездой соцсетей. Кроме того, у собаки есть собственный Instagram.
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