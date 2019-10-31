Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами

Компания MALFA, которой руководит Максим Фадеев, расторгла контракты со всеми артистами. Заявление Фадеев опубликовал на YouTube.
Весь контент компания отдала в безвозмездное пользование артистам, за исключением двух человек, с которыми идут судебные споры.
Фадеев уточнил, что сделано это для того, чтобы реструктуризировать компанию. В момент, когда она сильно разрослась, стало сложно ее контролировать, рассказал руководитель. Теперь он хочет сделать маленькую, но очень дорогую компанию.
"Это будет маленькая компания, очень емкая, с ограниченным входом, очень дорогая, абсолютно эксклюзивная. Мы не можем предлагать большое количество артистов – одного-двух в год. <…> Компания будет настроена на очень четкую, внятную работу. Мы сможем сосредоточиться лучше и выдавать лучший продукт, чем у нас был", – пояснил Максим Фадеев.
Всем своим артистам он пожелал добра и процветания.
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