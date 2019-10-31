Умер самый старый человек в мире

Жительница Астраханской области Танзиля Бисембеева скончалась в возрасте 124 лет, пишет "РГ".
Об этом сообщил глава Красноярского района Нургали Байтемиров.
"Умерла она спокойно, похоронили на родовом кладбище. В последний путь пришел провожать весь поселок", – подчеркнул Байтемиров.
Женщина жила в поселке Исламгазы с младшим сыном. У нее было трое сыновей, 10 внуков, 24 правнука и два праправнука. Первый муж женщины погиб на фронте, троих детей она родила во втором браке.
Сейчас, согласно Книге рекордов Гиннесса, самой старой жительницей планеты является 116-летняя японка Канэ Танака. Она родилась в 1903 году, что подтверждают множество свидетельств.
Комментарии
Не могу представить себе каково это, большую часть жизни быть стариком.
Хеххее, родилась в один год с Есениным)
так вот из-за кого у ПФРа денег нет
Жительница Астраханской области Танзиля Бисембеева
глава Красноярского района Нургали Байтемиров
жила в поселке Исламгазы
31.10.2019 09:27
Ируся
И что? Исторически так сложилось, что там проживает много татар.