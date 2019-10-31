Не выгодно: на площадке "Алтайфеста" под Белокурихой перестанут проводить праздники

В последний раз крупный пивной фестиваль "Алтайфест" пройдет на "Сибирском подворье" под Белокурихой в 2020 году. И станет последним масштабным событием, которое состоится на этой площадке. С 2021 года на ней будут развивать исключительно объекты сельского хозяйства. Об этом на своей странице в Instagram написал Константин Ежов, гендиректор компании "Курорт Белокуриха", которой принадлежит "Подворье".

Почему отказываются от фестивалей?

Он объяснил: изначально площадка возникла вокруг ипподрома как выставочный комплекс, и теоретически у нее были все условия для успешного развития. На первом этапе так и было. "Однако за 12 лет работы комплексу не удалось выйти даже на нулевой доход", – написал Ежов.

Он подчеркнул: компания искала варианты, использовала рекламные и промоплощадки, пробовала различные направления. "Но сегодня нам не представляется возможным содержать такие площади ради нескольких праздников в году", – написал Ежов.

"Капиталист" со ссылкой на председателя совета директоров АО "Курорт Белокуриха" Александра Бенгардта написал, что всего в комплекс вложено более 200 млн рублей, а ежегодные убытки предприятия достигают 60 млн рублей.

В "Сибирское подворье" входят туробъекты, единственный на Алтае частный ипподром, выставочные павильоны общей площадью 4 тыс. кв. метров, кафе и ресторан "Трактир дилижанс", инженерные коммуникации, интернет и Wi-Fi.

Куда перенесут "Алтайфест"?

Однако, по его словам, не вызывает сомнений то, что "Алтайфест" нужен региону. "В Алтайском крае достаточно ярких и крупных производителей напитков, и когда они выступают единым фронтом, получается яркий интересный праздник. Поэтому на 2020 год мы твердо согласовали проведение фестиваля на "Сибирском подворье". А после предлагаем перенести его в Белокуриху", – рассказал Ежов.

По его словам, в самом городе-курорте можно продлить сроки праздника до недели – двух, что позволит производителям увеличить доход, а гостям цивилизованно отдохнуть.

"В прошлом году участники фестиваля довольно сдержанно восприняли нашу идею, но согласившиеся не пожалели", – аргументирует Ежов.

Бенгардт рассказал "Капиталисту", что в 2020 году и организаторам форума "АТР" предложат часть мероприятий перенести с "Сибирского подворья", на этот раз – в "Белокуриху-2". "А с 2021 года хотим полностью уйти на строящийся курорт. То же касается "Алтайфеста", – сказал Бенгардт.

Что будет на "Сибирском подворье"?

Часть площадей уже переобустроили под индюшиные фермы, на которых живут канадские и французские индюки весом 25-30 килограммов. Часть – под производство грибов вешенок, часть – под теплицы для овощей, зелени и ягод, пишет "Капиталист".

Грибная ферма готова на 90%, запуск запланирован уже на ближайшую зиму, ежедневно планируется получать по 200-300 килограммов вешенок. В будущем здесь, возможно, будут выращивать шампиньоны.

В теплицах планируют выращивать, по словам Бенгардта, "все что смогут".