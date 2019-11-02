Самоходные тракторы, роботы и дроны: цифровизацию агросферы обсудили в Барнауле

Крупные фермерские хозяйства Алтайского края могут сократить расходы и улучшить работу предприятия, если будут использовать современную технику и интерактивные интернет-платформы. Что мешает технологическому прорыву и как его преодолеть? Об этом говорили на конференции "Цифровые технологии на службе сельского хозяйства" в рамках международной выставки "АгроЭкспоСибирь" 29 октября.

Роботы, которые выращивают хлеб

Европейские аграрии уже много лет используют беспилотные тракторы и комбайны, роботов для высаживания растений и их удобрения. Эти высокотехнологичные разработки помогают предприятию снизить затраты, отметила маркетинговый консультант из Германии Олеся Лукманн.

"Умные технологии позволяют экономить затраты на персонал и ресурсы. При помощи технических устройств, которые уже есть на рынке, возможен удаленный контроль за техникой, полем, складом, животными. Также можно менять рабочие процессы в режиме реального времени. Если на предприятии внедрить роботов с датчиками для анализа состава почвы, которые точечно вносят вещества на каждое растение, то затраты на удобрения снижаются до 99%. Самоходный трактор, оснащенный картами поля и алгоритмом движения, экономит до 10% топлива. Умные датчики для скота увеличивают надой молока на 10%, а дроны и карты поля увеличивают урожайность от 2% до 5%", – сообщила она.

Кстати, многие предприятия России и Алтайского края давно используют дроны, квадрокоптеры и спутниковые карты полей. Они помогают следить за сельхозугодиями в режиме реального времени.

А вот использовать самоходную технику, которая работает от мобильной сети, многие хозяйства пока не могут.

"Если даже на небольшом участке поля нет 4G-сети, то самодвижущийся трактор не может выполнить заданный алгоритм. Соответственно, об эффективности технологии на мелких и средних предприятиях мы не можем говорить. Крупные агрохолдинги и России, и Германии проводят сети 4G самостоятельно, а это очень дорого", – добавила Лукманн.

России еще многое предстоит сделать для цифровизации сельского хозяйства, отметил специалист. Но некоторые разработки можно брать и из других сфер экономики. "Если использовать те же инструменты, что и в нефтегазовой отрасли, можно добиться много", – отметила Лукманн.

Калькулятор урожая для алтайских фермеров

Если до производства беспилотной агротехники алтайским компаниям далеко, то цифровые сервисы для быстрого документооборота, расчета агрохимии и анализа погоды на полях уже разрабатываются для пилотного использования. Портал разрабатывает Министерство сельского хозяйства Алтайского края, Министерство цифрового развития и связи Алтайского края совместно с ПАО "Ростелеком".

Базовый сервис господдержки уже работает несколько лет, в нем зарегистрировано 2,5 тысячи пользователей. Сейчас аграрии, которым необходимо обратиться, например, за льготным кредитованием, могут не тратить время на личное посещение банка, а просто зарегистрироваться в РЕСПАК и подать заявку. Система сама собирает и анализирует отчетность компании, принимает и обрабатывает заявки на предоставление государственной поддержки.

Однако власти понимают, что фермерам необходима и другая помощь: в мониторинге за сельхозугодиями, в продаже товара, в расчете материально-технических ресурсов. Такие сервисы также в разработке.

Здесь и оценка использования, и цифровое землеустройство земель сельскохозяйственного назначения, и калькулятор сельхозтоваропроизводителя. Кроме того, можно будет передавать данные полевых метеостанций в земельный паспорт, а также консультироваться со специалистами в режиме реального времени.

Если Минсельхоз России признает разделы эффективными, доступ к дополнительным услугам появится у всех фермеров края.

"Сейчас многие коммерческие сервисы предлагают "калькулятор сельхозтоваропроизводителя". Мы хотим за ними угнаться, у нас государственная платформа. На нашем портале есть вся информация о полях Алтайского края, и сейчас мы активно ведем работу по заливке на сайт агрохимических показателей и подключению метеостанций. Алгоритм работы очень простой: хозяйство видит свои поля, нажимает кнопку "рассчитать", и получает информацию, какую агрохимию ей нужно использовать для увеличения урожайности определенной культуры", – отметил начальник отдела развития и управления информационными ресурсами Министерства сельского хозяйства Алтайского края Алексей Алехин.

Представители алтайских предприятий согласились: если этот пилотный проект внедрят в жизнь, аграрии смогут увеличить эффективность своих предприятий.

Справка

Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и средств производства для животноводства и растениеводства "АгроЭкспоСибирь-2019" проходила в Барнауле с 29 по 31 октября. Участие в ней приняли отечественные и зарубежные производители и поставщики техники, оборудования и средств производства для агропромышленного комплекса. Официальный павильон своей страны представило Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства Германии. Организатором выставки выступило ООО "ДЛГ РУС" и IFWexpo Heidelberg GmbH. Мероприятие прошло при поддержке Минсельхоза края.