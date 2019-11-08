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Как сохранить зубы и перестать бояться их лечить: 10 стыдных вопросов стоматологу

, ИА "Амител"
А вы знали, что невылеченный зуб может даже привести к смерти?
Фото: amic.ru / Александр Соколов

Фото: amic.ru / Александр Соколов

Для большинства россиян лечить зубы – это крайне дорогое удовольствие. Чтобы лечение не ударило вам по карману, врачи рекомендуют правильно за ними ухаживать и регулярно посещать стоматолога. Но как это – правильно? Корреспондент amic.ru Саша Соколов отправился в стоматологическую клинику "РУСТ", которой в 2019 году исполнилось 25 лет, и задал этот и другие (не менее стыдные) вопросы специалисту клиники Ольге Владимировне Малаховой.

– Как перестать бояться стоматологов?

– Самый верный вариант – просто пересилить себя, собраться с силами и прийти. К нам в клинику приходили, и приходит много таких людей, которые боятся. Так вот, уходят они все довольные: оказывается, это совсем не страшно. Когда спрашиваю, чего они боятся, отвечают: будет больно. Но ведь сейчас очень хорошая анестезия. В нашей клинике мы подбираем для клиентов подходящие препараты, чтобы обезболивание подействовало и не было аллергической реакции. Ну и помните, что зубы – это не только эстетика, но и ваше здоровье. От невылеченного зуба можно даже умереть, если гнойный процесс перейдет в сепсис. Так что стоит задуматься, чего стоит бояться больше – стоматологов или такой глупой смерти.

– Правда, что в бесплатных поликлиниках зубы лечат хуже?

– Абсолютно не согласна. Там работают настоящие профессионалы. Не вижу ничего плохого в том, что человек лечит зубы в бесплатной клинике. Единственный момент – время. Например, здесь, в частной клинике, врач может работать с пациентом два часа или больше. Особенно если работа сложная и требует внимания. Лечить зубы в бесплатной клинике не так удобно, но это не значит, что врачи там хуже.

– Не так удобно, но зато бесплатно. Частные клиники – это здорово, но почему так дорого?

– Согласна, лечение зубов сейчас дорогое. Но стоматологи не берут эти цены из ниоткуда. Стоматологические материалы очень дорогие, и это уже вопрос не к врачам. Я всегда отвечаю, что лечить зубы – дорого, но своевременное обращение к стоматологу значительно сэкономит ваш бюджет.

К тому же, у нас в клинике "РУСТ" существует накопительная система скидок для постоянных клиентов. А в честь юбилея мы предлагаем пациентам поучаствовать в беспроигрышной лотерее. Вы вытягиваете случайную бумажку с выигрышем. Это может быть скидка на лечение или какое-нибудь средство для ухода за полостью рта. Пустых бумажек нет, так что каждый обязательно что-нибудь выиграет.

– Неправильный прикус – это же нестрашно, правда? Можно его не исправлять?

– Нет, исправлять прикус нужно обязательно. Это ведет ко множеству нарушений: при жевании неравномерно распределяемая нагрузка может привести к повышенному стиранию эмали и ранней потере зубов. На самом деле, последствий так много, и не все они даже связаны непосредственно с зубами.

– А если зуба нет – можно ходить без него и ничего не будет?

– Еще как будет. Нужно посмотреть на проблему иначе: думать не про один зуб, а про всю зубочелюстную систему. Если отсутствует один зуб, то соседние начинают наклоняться, вся система со временем деформируется. Это ведет ко множеству проблем и заболеваний.

– А что вообще вредно для зубов? Ну, кроме сладкого, конечно.

– Сладкое – это самое вредное, да. Вообще все, что понижает щелочную среду в полости рта. Еще я бы отметила такие продукты как сушки, печенье, ириски и все остальное, что прилипает к зубам. Это наносит им очень большой ущерб. Но опять же, в меру можно все, и не нужно забывать о гигиене полости рта.

– Действительно ли кариес возникает от курения?

– Нет, это миф, на самом деле это ничем не подтверждено. Сигаретный дым оставляет на зубах налет, и со временем они приобретают желтоватый оттенок. Но на возникновение кариеса курение абсолютно никак не влияет.

– А кариес заразен? Говорят, он передается через поцелуй.

– Нет. Это тоже миф, что кариес передается через поцелуй. Для другого человека он абсолютно не опасен.

– Как правильно чистить зубы?

– А вот об этом лучше пусть каждый спросит своего стоматолога. У каждого из нас свои особенности строения челюсти, и нет одного метода. Если вы придете к доктору, то он даст вам четкие рекомендации: какую щетку подобрать, какую пасту, на какие участки следует обратить внимание. Единственное общее правило – зубы нужно чистить два раза в день.

– Как сохранить здоровые зубы до старости?

– Ухаживайте за зубами и каждые полгода ходите к доктору. Найдите своего стоматолога, с которым у вас будет полное взаимопонимание, к которому вы сами захотите регулярно приходить. Он даст советы по уходу за зубами, вовремя заметит первые симптомы болезни и назначит лечение, пока оно еще стоит не так дорого.

Например, клиника "РУСТ" существует уже 25 лет. За это время у нас появилось очень много постоянных клиентов, которые ходят только к одному специалисту. Кстати, есть и те, кто вообще все 25 лет ходят к нам, приводят потом своих детей. У нас даже работает врач, который еще мальчиком начал лечить здесь зубы.

Это очень удобно, когда врач и пациент сотрудничают много лет. Зубы у таких пациентов всегда в хорошем состоянии. Так что ищите того стоматолога, к которому вам захочется возвращаться снова и снова. И тогда за свои зубы точно переживать не придется.

Стоматологическая клиника "Руст"
ул. Антона Петрова, 247
8 (3852) 48-51-28
8-952-001-49-87
ул. Попова, 98
8 (3852) 43-07-40
8-952-001-49-83

 

На правах рекламы
Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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