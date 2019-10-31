В алтайском Минздраве опровергли сообщения о смерти детей от зараженных мандаринов

Информацию о том, что в больницах Алтайского края от зараженных гриппом мандаринов якобы умирают дети, в региональном Минздраве назвали неправдой. Видеосообщения с ложной информацией активно распространяются через социальные сети и мессенджеры, сообщается на сайте ведомства.
"Со своей стороны, Министерство здравоохранение Алтайского края заверяет, что информация о смерти пациентов в детских больницах Алтайского края, а тем более от употребления мандаринов, является ложной", — говорится в сообщении.
В пресс-службе министерства пояснили, что для паники нет никаких оснований, а видеоролику, который распространяют в сети, уже не менее трех лет.
В последний раз ложную информацию активно распространяли в январе 2019 года: тогда ее опроверг Роспотребнадзор.
В Минздраве напомнили, что лучшее средство от гриппа — вакцинация. Прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства.
Также в ведомстве обратились к жителям с просьбой не доверять случайным источникам информации, а при выборе фруктов соблюдать простые правила:
- Не покупать фрукты в сомнительных местах, особенно на обочинах трасс
- Приобретать продукты только в тех местах, где есть стеллажи и вывеска, а продавец носит спецодежду
- У продавца должны быть документы, которые подтверждают качество и безопасность продукта
- Фрукты должны быть спелыми, без внешних признаков повреждения и гниения
- Перед едой и готовкой нужно обязательно мыть руки
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