"Бойцовский клуб" создали подростки на Сахалине. Против них выступили власти региона

Психологи, правоохранители и власти в сахалинском городе Охе начали работу с подростками, которые участвовали в боях в этом клубе, сообщается на официальном сайте региона.
"К выяснению обстоятельств и профилактическим беседам уже приступили местные психологи и социальные работники. Вскоре к ним присоединится бригада Центра психолого-педагогической помощи семье и детям. Кроме того, в Оху вылетает выездная комиссия по делам несовершеннолетних", – рассказал зампред правительства региона Сергей Наумов.
Сейчас педагоги и психологи поименно работают с ребятами. По словам и. о. руководителя отдела образования Охинского района Натальи Ножиной, в школах города представители полиции и прокуратуры также ведут беседы с детьми и их родителями, чтобы получить информацию о "бойцовском клубе".
"В ближайшее время наши школьники уйдут на каникулы. С ребятами, состоящими в группе социальной сети, проводится индивидуальная работа", – отметила Ножина.
Ранее местный портал Okha65.ru сообщил о группе в соцсети, в которой молодых людей в возрасте от 13 до 17 лет приглашают на добровольные бои без правил. Были опубликованы видео боев, где подростки бьют друг друга, а за ними наблюдает около сотни членов клуба.
Региональная прокуратура сообщила, что начала проверку. Кроме того, ситуация находится на личном контроле уполномоченного по правам ребенка в Сахалинской области Любови Устиновской. "Думаю, что после детального выяснения обстоятельств надо будет выработать адекватные меры по купированию и профилактике таких ситуаций", – отметила она.
Комментарии
А нужно ли вмешиваться в естественный отбор? Природа сама все регулирует
1.11.2019 10:07
iOne
А вы не смотрели культовый фильм "Бойцовский клуб"? Там до естественного отбора пока дойдут население угробят выполняя задания, ну если следовать развитию сюжета.
Они ничего не расскажут о бойцовском клубе, следуя первому правилу