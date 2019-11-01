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В нескольких метрах от мэрии Бийска рушится советский кинотеатр

, ИА "Амител"
Власти города собираются идти в прокуратуру, чтобы заставить владельца огородить опасный объект
Кинотеатр 'Алтай' в Бийске / Фото: vk.com/kinoteatry_bijska

Кинотеатр "Алтай" в Бийске / Фото: vk.com/kinoteatry_bijska

Кинотеатр "Алтай", расположенный в Бийске на главной улице Ленина, по соседству с администрацией города, разрушается – у него осыпаются крыша и фасады. Но собственники не делают ничего, чтобы не то что спасти, но хотя бы огородить объект. Власти собираются идти в прокуратуру, сообщает "Бийский рабочий".

Здесь давно разбиты стекла, дыры местами заколочены досками, стены осыпаются, крыльцо разрушается. Здание внесено в официальный перечень городских объектов, пребывание рядом с которыми считается опасным для детей и подростков.

Попытки власти решить проблему пока не приводят к результатам. Летом у кинотеатра сменились собственники – прежний умер, в права вступили наследники. В июле состоялась встреча руководства города с юристом владельцев здания, сами они не пришли.

"Мы просили собственников принять меры: установить забор с западной, северной и восточной сторон, но пока безрезультатно, – сообщил Александр Студеникин, глава Бийска. – Сегодня муниципалитет окашивает прилегающие к зданию территории, общественники проводят здесь субботники. Но этого мало. Здание рушится, а мер никаких не предпринято".

Отдел архитектуры мэрии не раз направляли письма владельцам, но безрезультатно. "Теперь будем просить о мерах прокурорского реагирования. Чем дольше стоит объект, тем меньше шансов его отремонтировать и восстановить. Еще немного, и его нужно будет сносить", – сказал Студеникин.

"Алтай" был самым большим кинотеатром Бийска, он рассчитан на 800 мест. Его построили в декабре 1982 года. В 1990-х здание пришло в упадок, но в начале 2000-х его попытались превратить в культурно-развлекательный и торговый центр. Тогда здесь появились брендовые отделы Adidas, Reebok, Puma и Nike, а также первый ночной клуб "Турбо Дизель". Но в 2003 году здесь произошел пожар. Собственники восстановили помещения, но с 2006 года здание опустело. Его много раз выставляли на продажу, например, в 2016 году – за 25 млн рублей.

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Автор:
Елена Маслова Редактор

Комментарии

1.11.2019 09:19
Гость

Местами власть беззубая, а местами зубастая разденет до гола.

1.11.2019 09:22
АБОРИГЕН

Типовой проект, копия барнаульского "Мира". Где-то находил в сети сколько и в каких городах было построено таких кинотеатров.

1.11.2019 09:34
- гость -

"осыпаются крыша, стены осыпаются"

Там это всё железобетонное, не осыпется.
Плитку снаружи подделать - давно бы уже наняли нормальных люлечников, они бы за неделю отремонтировали.

1.11.2019 09:51
- гость -

Анекдот знаете? : "Бабушка приходит к адвокату и спрашивает: "Имею ли я право?" "Имеешь, бабушка", — отвечает адвокат. "Нет, я хочу спросить, имею ли я право…" — "Да, имеешь". "Но могу я или нет?" — "Нет, бабка, не можешь!"

Нужен закон, о признании недействительными результатов приватизации в следствии ненадлежащего исполнения или неисполнения обязанностей по сохранению внешнего вида объектов недвижимости.

1.11.2019 09:54
АБОРИГЕН

1.11.2019 09:51
- гость -
Этот закон окончательно добьет то что называется экономикой путинской РФ.

1.11.2019 10:01
- гость -

1.11.2019 09:54
АБОРИГЕН

У тебя всё добивают, бедный. Хоть бы в Росстат заглянул. Экономика в РФ показывает положительную динамику уже два года подряд ежемесячно. Да, проценты роста не такие большие, но они есть.
А бурный рост экономики в наше время возможен только у развивающихся стран, а не уже развитых.

1.11.2019 11:01
АБОРИГЕН

1.11.2019 10:01
- гость -
В Росстат заглянуть говоришь?! Да с такими номерами тебе гастролировать можно, искромётный ты наш.

1.11.2019 11:09
- гость -

1.11.2019 11:01
АБОРИГЕН

Понятно, что ты заглядываешь только на Би-би-си и же-же.
Но не все же такие односторонние.

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