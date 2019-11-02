Алтайские лесники получили новую технику для тушения пожаров и уходом за посадками

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru
Новые УАЗики, тракторы и лесопатрульные комплексы – столько новых машин в одном месте алтайские лесники давно не видели. В пятницу, 1 ноября, работники краевого автономного учреждения "Алтайлес" и "Боровлянского лесхоза" получили ключи от техники и оборудования, которое поможет ухаживать за лесом и бороться с пожарами.
Это семь единиц оборудования (лесные культиваторы и плуги), восемь малых лесопатрульных комплексов на базе УАЗ, семь колесных тракторов и два автомобиля УАЗ. Чуть раньше подарок получил Тогульский филиал "Алтайлес" – гусеничный промышленный бульдозер стоимостью более 8,8 млн рублей.
"До конца года в рамках проекта в край поступит еще около 30 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники. В общем перечне закупаемой техники и оборудования лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели. Благодаря нацпроекту в крае количество ранцевых лесных огнетушителей увеличится на 683 штуки", – прокомментировали в Министерстве природы Алтайского края.
Всего в 2019 году по национальному проекту "Экология" край получит из федерального бюджета более 70 млн рублей именно на покупку техники.
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