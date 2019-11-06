Скупой платит дважды: почему не стоит экономить на имплантации зубов

Имплантация сегодня – один из самых популярных и востребованных методов восстановления зубов. Установить импланты предлагают множество клиник, и именно стоимость имплантации зачастую является решающим фактором при выборе. Однако в погоне за низкой ценой можно неверно выбрать клинику, и в итоге не только подорвать семейный бюджет, но и остаться без зубов. Разбираемся, на что обратить внимание, записываясь на прием к имплантологу.
Можно ли сделать имплантацию дешево
Специалисты всячески предостерегают руководствоваться только финансовыми соображениями, ведь зубы – это то, чем мы пользуемся каждый день. И если сейчас отдать предпочтение цене, велика вероятность, что через некоторое время некачественно сделанную работу придется переделывать, а это потребует новых затрат.
Не лучше ли сделать все качественно сразу – тем более что в зарекомендовавших себя центрах также можно найти выгодные акции. Так, в Международном центре имплантологии iDent* делают специальные предложения для разных категорий клиентов, одновременно гарантируя профессиональную работу на качественных и долговечных материалах.
"Мы обладаем мощными ресурсами для работы с пациентами. Почти все врачи клиники работают у нас годами, имеют уникальный опыт, постоянно повышают квалификацию. После переезда на новое место и расширения клиники возможностей стало еще больше, открылись дополнительные врачебные кабинеты. Поэтому наш центр может позволить себе развивать социальные инициативы и готов особо поддержать людей старше 65 лет. Для них имплантация зубов будет еще доступнее: достаточно просто записаться к нам на консультацию", – поясняет главный врач Международного центра имплантологии iDent, хирург-имплантолог Михаил Семенович Тодер.
Для специалистов этой клиники почти не осталось безнадежных случаев, при которых нельзя было бы восстановить пациенту улыбку. Здесь берутся за работу даже в очень сложных ситуациях, восстанавливая зубы буквально с нуля. И не важно, почему человек их лишился – по причине болезни, травмы или врожденного дефекта. Просто нужно выбрать правильный протокол лечения.
"Наша клиника является единственным в Восточной Европе высококвалифицированным специализированным международным ZAGA-центром (Zygoma ZAGA Centers)*. Мы применяем для имплантации протокол немедленной нагрузки без костной пластики. При атрофии верхней челюсти имплант ставится в скуловую костную ткань, которая более прочна и стабильна. В течение 24 часов пациент получает новую улыбку и зубы, которыми может пользоваться сразу же", — добавляет эксперт.
В Международном центре имплантологии iDent все происходит не только быстро, но и бережно, а реабилитация после операций обычно проходит комфортно и в большинстве случаев не требует ни специфических процедур, ни особого домашнего ухода. И если не пренебрегать рекомендациями профессионалов клиники iDent, то новая улыбка будет оставаться здоровой и радовать вас десятилетиями.
Международный центр имплантологии iDent и центр ортодонтии, эстетической стоматологии и косметологии iDent Smile
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ЛО-54-01-005580 от 26.08.2019
*Ай-Дент, Зигома ЗАГА Сентерс, Ай-Дент Смайл – прим. ред.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Комментарии
Бабушкам и дедушкам пофиг на ваши имплантации, поставили бесплатные протезы, только Карегу надо покупать. Зато точно отторжения импланта не случится
Выбрать подороже конечно можно, но денег хватит поставить только одну челюсть или даже половину . А на остальное копить можно долго....