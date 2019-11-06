Скупой платит дважды: почему не стоит экономить на имплантации зубов

Имплантация сегодня – один из самых популярных и востребованных методов восстановления зубов. Установить импланты предлагают множество клиник, и именно стоимость имплантации зачастую является решающим фактором при выборе. Однако в погоне за низкой ценой можно неверно выбрать клинику, и в итоге не только подорвать семейный бюджет, но и остаться без зубов. Разбираемся, на что обратить внимание, записываясь на прием к имплантологу.

Можно ли сделать имплантацию дешево

Специалисты всячески предостерегают руководствоваться только финансовыми соображениями, ведь зубы – это то, чем мы пользуемся каждый день. И если сейчас отдать предпочтение цене, велика вероятность, что через некоторое время некачественно сделанную работу придется переделывать, а это потребует новых затрат.

Не лучше ли сделать все качественно сразу – тем более что в зарекомендовавших себя центрах также можно найти выгодные акции. Так, в Международном центре имплантологии iDent* делают специальные предложения для разных категорий клиентов, одновременно гарантируя профессиональную работу на качественных и долговечных материалах.

"Мы обладаем мощными ресурсами для работы с пациентами. Почти все врачи клиники работают у нас годами, имеют уникальный опыт, постоянно повышают квалификацию. После переезда на новое место и расширения клиники возможностей стало еще больше, открылись дополнительные врачебные кабинеты. Поэтому наш центр может позволить себе развивать социальные инициативы и готов особо поддержать людей старше 65 лет. Для них имплантация зубов будет еще доступнее: достаточно просто записаться к нам на консультацию", – поясняет главный врач Международного центра имплантологии iDent, хирург-имплантолог Михаил Семенович Тодер.

Для специалистов этой клиники почти не осталось безнадежных случаев, при которых нельзя было бы восстановить пациенту улыбку. Здесь берутся за работу даже в очень сложных ситуациях, восстанавливая зубы буквально с нуля. И не важно, почему человек их лишился – по причине болезни, травмы или врожденного дефекта. Просто нужно выбрать правильный протокол лечения.

"Наша клиника является единственным в Восточной Европе высококвалифицированным специализированным международным ZAGA-центром (Zygoma ZAGA Centers)*. Мы применяем для имплантации протокол немедленной нагрузки без костной пластики. При атрофии верхней челюсти имплант ставится в скуловую костную ткань, которая более прочна и стабильна. В течение 24 часов пациент получает новую улыбку и зубы, которыми может пользоваться сразу же", — добавляет эксперт.

В Международном центре имплантологии iDent все происходит не только быстро, но и бережно, а реабилитация после операций обычно проходит комфортно и в большинстве случаев не требует ни специфических процедур, ни особого домашнего ухода. И если не пренебрегать рекомендациями профессионалов клиники iDent, то новая улыбка будет оставаться здоровой и радовать вас десятилетиями.

Международный центр имплантологии iDent и центр ортодонтии, эстетической стоматологии и косметологии iDent Smile

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ЛО-54-01-005580 от 26.08.2019

*Ай-Дент, Зигома ЗАГА Сентерс, Ай-Дент Смайл – прим. ред.

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