Что делать, если отказали в выдаче кредита, и как поможет в этом кредитный брокер

Взять кредит – не самое простое дело: банки постоянно ужесточают условия и придумывают новые, делая вероятность получения желаемого практически невозможной. Если вы в очередной раз столкнулись с препятствиями при получении кредита, а вам срочно необходимы деньги, эту ситуацию может изменить.
Начнем с наиболее распространенных причин отказа банка в выдаче кредита:
- если деньги берутся на бизнес, особенно если это стартап, для банков это крайне рискованно;
- пустая или непонятная кредитная история;
- недавнее банкротство;
- негативная запись в службе безопасности.
Для того, чтобы вышеперечисленные пункты не поставили крест на получении денежных средств, вам стоит воспользоваться услугами профессионала, который будет выступать в качестве посредника между вами и банком. Когда вас сопровождает кредитный брокер, то к вам как к заемщику будут относиться уже более лояльно, чем если бы вы осуществляли займ самостоятельно. Кроме того, вам предоставляются выгодные условия кредитования.
Как работает кредитный брокер?
В первую очередь, он проверяет клиента и его работодателя, чтобы установить возможный отказ в кредитовании, найти возможные несостыковки в предоставленной информации. Также при помощи такого посредника становится возможным выяснить причину отклонения заявки. Далее, в зависимости от заработной платы, рассчитывается кредитная нагрузка и подбираются три или четыре банка с подходящими условиями. После того как банковские подразделения будет определены, производятся рекомендации по сбору необходимой документации, их заполнению и заверению начальником. После этого будут отправлены заявки, а весь процесс рассмотрения будет контролироваться.
А вдруг брокер обманет? А вдруг я заплачу ему зря? Чтобы не терзаться такими вопросами и быть спокойным за свои финансы и действия, следует обращаться только к проверенным источникам, например, ПапаБанкир.ру. Здесь вы найдете всю необходимую информацию о том, как должен работать кредитный посредник, как понять, что все делается правильно и с нужной ценовой политикой. Вооружившись знаниями, вы непобедимы в борьбе с системой, ведь информационно подкованного человека обмануть сложно!
Комментарии
Больше всего эта новость вероятно удивит именно банковских работнико
Прочитал заголовок. Что делать? Да радоваться нужно если оказали в кредите.
Ага в СИЗО1 г. Барнаула пара групп таких кредитных брокеров уже сидит