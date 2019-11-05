"Патриотизм – это состояние души": кто на Алтае помогает ветеранам войны

"Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего" – это высказывание Михаила Ломоносова все чаще вспоминают в последнее время, говоря о воспитании молодежи и прививании ей правильных ориентиров. А ведь никто еще не придумал лучшего средства восстановить и укрепить ту самую пресловутую связь поколений, чем живое общение с пожилыми людьми, с ветеранами. Ведь, к примеру, о такой странице истории, как война, ни одна книга не расскажет ярче и правдивее, чем тот, кто через нее прошел.

В гостях у радио "Эхо Москвы в Барнауле" – Наталья Жмылёва, начальник отдела по социальной работе Управления по социальной политике Министерства социальной защиты, и Алина Горлова, региональный координатор "Волонтеров Победы", направление "Связь поколений". Они рассказали о том, как заботятся о ветеранах-фронтовиках на Алтае, чего им не хватает и о том, почему так важно сохранять память.

– Наталья Юрьевна, расскажите, сколько сейчас в Алтайском крае проживает ветеранов Великой Отечественной войны?

Наталья: В Алтайском крае на сегодняшний день живут 794 участника и инвалида Великой Отечественной войны. Тех, кто награжден знаком "Жителю блокадного Ленинграда" – 202 человека, и 271 человек – бывшие несовершеннолетние узники фашизма. К категории ветеранов Великой Отечественной войны мы относим и тружеников тыла – их более 14 000 человек. Из этой плеяды также всегда выделяем вдов погибших или умерших участников войны – их 4 800 человек. Мы ежемесячно мониторим ситуацию, и накануне 75-летия Победы стараемся делать это чаще, для того чтобы успеть сказать последнее "прости", "до свидания", сохранить память о тех, кто от нас уходит. Этот процесс, к сожалению, идет ежемесячно: если в сентябре мы говорили о 804 участниках Великой Отечественной войны, то сегодня это уже 794 человека.

– А ветераны живут в основном в Барнауле? В селах какая ситуация?

Наталья: Основная часть ветеранов проживает в Барнауле, Бийске и Рубцовске, небольшое количество осталось в малых городах Алтайского края – Славгороде, Алейске. В районах, конечно, меньше: это связано с тем, что родственники стараются перевозить их поближе к медицинским учреждениям, в более комфортные, качественные условия. Здесь также сыграла роль и федеральная программа обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны, благодаря которой у фронтовиков появилась возможность переехать в благоустроенные квартиры в центре Алтайского края. Но часть ветеранов у нас все равно проживают в районах и активно занимаются патриотической работой с молодежью, откликаясь на все акции. Они – наша армия, на которую мы сейчас очень надеемся. Эти ветераны делают все, чтобы ребята помнили, знали и передавали последующим поколениям память о наших героях.

– Алина, что представляет собой направление "Связь поколений" в движении "Волонтеры Победы"?

Алина: "Связь поколений" полностью занимается работой с ветеранами: это и посещение ветеранов, и пропаганда истории. Мы ходим с ветеранами в школы, университеты, помогаем им по дому. А иногда им нужно просто поговорить: ветераны – те люди, которым часто не хватает просто человеческого общения.

– Как часто посещаете ветеранов?

Алина: Хотя бы раз в месяц к своему ветерану мы стараемся прийти.

– Расскажите про своего любимого ветерана?

Алина: Мой любимый ветеран – Мордовцева Надежда Георгиевна. Ей в этом году исполнилось 100 лет. Мы познакомилась год назад: как руководителю волонтерского отряда в Алтайском филиале РАНХиГС мне нужно было снять видеоролик о ней и узнать, что это за человек. Мы пришли, подарили коробку конфет, как это у нас всегда полагается, и попросили рассказать свою историю. От нее мы вышли молча, со слезами на глазах. У этой женщины очень сложная судьба: она прошла всю войну и едва не погибла там. Жизнь просто висела на волоске: ее в один момент могли сжечь в доме. В итоге она заснула, а когда проснулась, на улице уже была тишина, к ним пришли русские солдаты и говорят: "Все. Война закончилась. Мы победили". Получилось так, что немцы не успели сжечь этот дом: русские их спугнули. И вот по такой счастливой случайности Надежда Георгиевна выжила и сейчас может ходить в школы. Несмотря на то, что ей 100 лет, она просто живчик.

Наталья: 12 августа этого года мы торжественно отмечали Надежде Георгиевне 100-летие. Ее поздравлял сам губернатор, и именинница была самой красивой и очаровательной женщиной в зале. Мне хотелось бы добавить к сказанному Алиной, что Надежда Георгиевна в числе первых ушла на фронт и возглавляла подразделение девушек, воевала на Волховском фронте в стрелковой бригаде. Там она попала в плен и три года была в фашистских лагерях. Тот случай, про который рассказала Алина, произошел в конце войны, а домой Надежда Георгиевна попала уже после Дня Победы, в конце 1945 года. После войны она закончила педучилище в Барнауле и всю жизнь отдала детям.

– Хотелось бы поговорить про мониторинг ветеранов: есть ли понимание, насколько наши ветераны обеспечены: финансами, заботой, уходом?

Наталья: Все выплаты, которые положены по законодательству, наши ветераны получают: они имеют льготы на проезд, на оплату жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, у нас выполняется поручение президента по ремонту жилья ветеранов. Уже в течение двух лет мы вкладываем более 3 млн рублей в текущий и капитальный ремонт – не только в городах, но и в районах Алтайского края. Помогают нам в этом волонтеры и муниципальные власти. На капитальный ремонт выделяется 30 тыс. руб., на текущий – 10 тыс. руб. В следующем году это работа будет продолжаться.



Также выделяются серьезные средства – почти 80 млрд руб. – на обеспечение ветеранов жильем, и по состоянию на 1 октября 2019 года в Алтайском крае квартиры и дома получили более восьми тысяч ветеранов войны. Из числа ветеранов, улучшивших свои жилищные условия, 564 человека приобрели новое жилье, в том числе 26 ветеранам построены жилые дома. Участие в долевом строительстве приняли 214 человек. Квартиры, которое были построены после 2000 года, приобрели 1023 ветерана. Из тех, кто в этом году имеет право на жилье, четыре ветерана уже его получили.

В краевых социальных учреждениях стационарного обслуживания у нас проживают 138 ветеранов войны, имея государственную заботу и заботу волонтеров. Кроме этого, все ветераны, которые проживают в домах, обеспечиваются социальным обслуживанием комплексных центров, расположенных в городах и районах края, и получают это обслуживание без очереди. На сегодняшний день на дому мы обслуживаем 554 человека. Стараемся делать все, чтобы забота пришла в дом каждого и была ощутима каждый день.

– А что делают работники, которые обслуживают ветеранов на дому?

Наталья: Это уборка, покупка продуктов, уход за самим ветераном, когда это необходимо, доставка на дом лекарств. По соглашению с Минздравом при помощи амбулаторий на местах и наших социальных работников более 300 человек участвуют в этой работе. А в праздничные дни мы делаем все для того, чтобы ветеран не оставался один, был окружен теплом, благодарностью не только от нас, но и от других жителей Алтайского края. У нас налажена связь со всеми муниципалитетами по направлению выполнения поручений президента – поздравления с юбилейными датами начиная с 90 лет и далее каждые пять лет. Вручаем подарки, открытки, цветы, выезжаем к ветеранам не только мы и волонтеры, но и обязательно руководство муниципалитетов.

– Наталья Юрьевна, давайте обсудим вопрос подарка к юбилею Победы. Что наша краевая власть будет дарить ветеранам?

Наталья: На сегодняшний день мы активно обсуждаем тему подарка, в том числе и с ветеранами. 22 октября у нас состоялся большой совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов. Со всего Алтайского края съехалось более 150 ветеранов, и мы начали обсуждать, в том числе то, что бы мы хотели подарить. Идеи разные – от приобретения бытовой техники до теплых жилетов. Кроме этого, есть предложение по современным телевизорам со встроенными адаптерами, а также о наборе алтайских трав и бальзамов. Традиционно сами ветераны говорят, что им нужен боевой паек, традиционные 100 граммов, чтобы они могли 9 мая помянуть ушедших и погибших.

– Наталья Юрьевна, давайте дадим телефон. Может, наши слушатели тоже имеют какие-то идеи и захотят вам их предложить…

Наталья: Мы с удовольствием примем звонки по номеру 27-36-24 в рабочие дни. Также наши коллеги предложили нам для этого обсуждения в соцсети "ВКонтакте" группу "Победа в каждом из нас". Если будут какие-то разумные, достойные пожелания подарка, мы их рассмотрим обязательно. У нас остался примерно месяц, чтобы принять решение.

– Могу поделиться своей историей: для моего дедушки-фронтовика, его, к сожалению, уже нет в живых, одним из наиболее ценных подарков, и он до сих пор стоит в нашем доме, стал электрический чайник, на котором от главы района была выгравирована надпись: Василию Семеновичу Шалимову в честь юбилея. Это очень дорогой подарок, именной, и этот чайник будет передаваться из поколения в поколение. Алина, а как, на ваш взгляд, живут ветераны? Чего им не хватает?

Алина: У нас на Алтае еще только запланирован на ближайшее время такой мониторинг, но по опыту работы, участия в слетах по всей России могу сказать, что где-то не хватает медицинских средств, где-то – того же телевизора. Многим требуются технические средства реабилитации – например, слуховые аппараты. К слову, в прошлом году в Барнауле наш ветеран получил от фонда "Память поколений" два слуховых аппарата. Он плохо слышал, и мы помогли ему их получить.

– Данные мониторинга, который вы будете проводить, куда-то будут подаваться? Как будет строиться работа?

Алина: Мы проводим мониторинг и отправляем данные на федеральный уровень, в Москву, и будем надеяться, что нашим ветеранам будет оказана помощь.

Наталья: Мы к этой работе тоже присоединились, мониторим совместно. Ребята у нас приступают к работе в Бийске, уже выполнили эту задачу в Алейске, Барнаул присоединился. В районах – там, где нет "Волонтеров Победы", – к нам присоединяются общественные организации: Народный фронт, ветераны боевых действий, афганцы, поэтому рассчитываем, что на местах они нам помогут. В каждодневной работе что-то упускается, поэтому наша задача – в совместном мониторинге выяснить не только бытовые и медицинские нужды, но и психологический климат: возможно, ветерана обижают родственники, не хватает их внимания… Для этого у нас запущены технологии соседской помощи.

– Соседская помощь – это что такое?

Наталья: Это технология, которая у нас на территории Алтайского края реализуется "серебряными" волонтерами, то есть людьми 55+. На сегодняшний день мы объединяем 98 таких отрядов по всему Алтайскому краю. Это люди с активной жизненной позицией, у которых, кроме мудрости, еще достаточно креатива, сил, желания приносить добро. Это не только концерты и феерия на форумах, а еще и каждодневная работа с ветеранами. У каждого из них есть подопечный, которому оказывается помощь. Они чистят снег, приносят уголь, топят печь, читают, вяжут теплые носки и варежки, и по всему краю эта акция идет.

– Как вы пришли к работе с ветеранами? Поделитесь своими личными историями?

Алина: Я начала заниматься волонтерством более семи лет назад, когда еще училась в школе, и мы ходили помогать ветеранам как тимуровцы. Чистили снег, разговаривали, и уже тогда меня зацепила идея работать с ними. Потому что для меня это те люди, которые выиграли войну, благодаря которым мы живем. И когда мне предложили стать региональным координатором, я безоговорочно сказала, что хочу работать с ветеранами. Особый трепет испытываю, когда сама хожу к ветеранам. И вижу, как такие походы трогают других. Когда мы делали отрядом видеопроект про детей войны, мне ребята звонили и говорили: "Алина, мы в слезах сидели два часа. Ходили к ветерану, она рассказывала, как у нее не было кукол во время войны, и она разговаривала и играла с картинкой куклы. Мы снимали это видео и ревели вместе с ней".

Если говорить про мою историю, то 75-летие Победы для меня и моей семьи – важная дата: мой прадедушка Горлов Сергей Антонович был участником войны. В День Победы мы собираемся всей семьей, чтим его память и ездим на кладбище.

Наталья: Я взрослый человек и, к счастью, мне удалось родиться и вырасти в Советском Союзе, поэтому я была октябренком, пионером, комсомольским вожаком, и естественно, что направление работы, о котором мы с вами сегодня говорим, было основным в те годы: мы росли среди людей, которые победили, сделали светлым наше небо над головой и успели нас воспитать. Они вложили в нас нравственность, идеологию. И если меня спрашивают, что такое патриотизм, я всегда говорю: это человек. Это человек страны, это гражданин с большой буквы, и наши близкие люди, наши ветераны были действительно гражданами большой, великой страны. И большими патриотами.

В моей жизни был период, когда я занималась раскопками: мы поднимали солдат, погибших в Сталинградской битве, и все ребята, которые тогда вместе со мной принимали в этом участие, выросли достойными людьми. Я убедилась, что именно это направление дает молодым людям ту память поколений, которую мы сможем передавать дальше. Молодежь сегодня технологичная, у них немного другой взгляд на жизнь, и если они не потрогают, если они не увидят, их сложно убедить. А поисковое движение дает эту возможность.

Два моих деда – Дьяков Иван Ильич и Семенов Михаил Николаевич – были участниками Великой Отечественной войны. Дед Миша дошел до Праги, освобождал Чехословакию. Он был в пехоте и своими ногами дошел до Победы. Воспоминания о нем в нашей семье до сих пор крепки: мы хорошо помним его как человека волевого. Дедушка Иван был редактором газеты в Целинном районе, заслуженным журналистом РФ. В селе Целинном есть музей, который он создал: я каждый год вожу туда детей и езжу сама. Советую всем: если вы хотите вырастить своих детей достойными гражданами, сохраняйте память, обязательно водите их на могилы предков и рассказывайте историю своей семьи.