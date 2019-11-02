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Новые качества мужчин, появившиеся у них в XXI веке, назвали эксперты

, ИА "Амител"
В субботу, 2 ноября, отмечается Всемирный день мужчин
Женщинам нужен Джеймс Бонд / Фото: cdn.lifehacker.ru

Женщинам нужен Джеймс Бонд / Фото: cdn.lifehacker.ru

Желание проводить время с семьей и готовность заниматься домашним хозяйством — новые качества, появившиеся у мужчин за последние десятилетия, рассказали РИА "Новости" эксперты.

Не на работе, так дома

Одно из самых громких изменений — четверть российских мужчин готовы заняться домашним хозяйством, если жена сможет содержать семью. "Семейное положение кандидатов-мужчин волнует работодателей меньше, чем, к примеру, в 2010 году. Матримониальный статус все реже становится негласным препятствием трудоустройству. Гендерные предпочтения меняются: россияне хотят видеть больше мужчин среди врачей и педагогов", — сообщила руководитель исследовательского центра Superjob.ru Наталья Голованова.

При этом, по ее словам, большинство руководителей — по-прежнему мужчины. "Для мужчины карьера — не помеха семейному счастью. Мужчин-директоров, состоящих в браке, — 60%, женщин — почти в два раза меньше. Детей, по нашим оценкам, имеют 59% руководителей-мужчин и только 43% женщин-директоров. Мужчины быстрее женщин делают карьеру в тех сферах, которые традиционно считаются "женскими", например, финансах", — подчеркнула Голованова.

Включение в семью

Сегодня женщинам открыты практически любые профессии, доступно высшее образование и достойная зарплата. Это изменение социального положения женщин оказало прямое влияние на роль мужчины в браке.

"До начала XX века, до суфражисток в Америке, до движения освобождения женщин в Европе брак был основан на экономической зависимости женщины и разделении труда. Классическая схема — жена работает в семье, а муж для этой семьи зарабатывает. Сейчас женщины могут самостоятельно обеспечить не только себя, но и своего ребенка. А это привело к смене приоритетов", — утверждает семейный психолог Центра семейной терапии Татьяна Потемкина.

Предоставленная или отвоеванная женщинами возможность удовлетворять свои потребности не только в рамках брака, но и в карьере, и в социуме, по словам Потемкиной, привела к тому, что мужчины стали более включенными в жизнь семьи.

"Уже совершенно обычной стала картина, когда папа с сумкой-кенгуру или с коляской гуляет по парку со своим ребенком. Уход за семьей больше не лежит на плечах только женщины, и мужчины это принимают. Конечно, если бы не царящая в мире гедонистическая направленность, если бы не желание каждого получать удовольствие только для себя, то эта новая концепция была бы вполне жизнеспособной. Она ведет не только к равенству, но и к лучшему пониманию мужчинами и женщинами друг друга", — отметила психолог.

Все меньше эстетики

Как рассказала президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова, классические ожидания от поведения мужчин постепенно нивелируются, становятся менее строгими.

"Очень редким представителям мужчин нравится старый стиль, классика, красивые жесты. Однако и со стороны мужчин, и со стороны женщин есть друг к другу претензии по поводу поведения. Женщина ждет такта, галантности, ждет, что он поможет ей надеть пальто после ужина в ресторане. Не потому что она не может сделать этого сама, а потому что это красиво. Это эстетика. Но проявляется эта эстетика все меньше", — говорит Холгова.

А вот строгость дресс-кода, по ее мнению, даже при повсеместной пропаганде свободы самовыражения остается доминантой.

"Нежелание подростков и студентов носить костюм и галстук можно связать лишь с юным бунтарством души. Но чем старше становится молодой человек, чем более высокую должность занимает, тем больше он тяготеет к классике. Когда человек не соблюдает требования дресс-кода, когда самовыражается за счет внешнего вида, он производит ненадежное, отчасти сумасбродное впечатление. И практика показывает, что рано или поздно с серьезных позиций его выталкивают", — добавила Холгова.

Дольше остаются подростками

Главная тенденция, которую отмечают психологи в манере поведения современных мужчин, — это более поздняя реализация социальных ролей.

"Структура ожиданий, в общем и целом, не изменилась. Но вот более позднее вступление в брак, пролонгирование подросткового возраста, жизнь с родителями даже после устройства на работу — все это демонстрирует запаздывание реализации социальных ролей. При этом от мужчин по-прежнему требуют предельно маскулинного поведения", — считает президент Международной академии психологических наук, доктор психологических наук Владимир Козлов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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