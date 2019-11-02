Несколько домов в Барнауле остались без воды из-за аварии

Из-за аварии в трех домах Барнаула было остановлено водоснабжение, сообщает администрация Барнаула.
Сейчас на месте коммунальной аварии работали специалисты "Водоканала". Велись аварийно-восстановительные работы.
Без воды остались дома по адресу Попова, 55, Георгия Исакова 243 и 245. Сейчас водоснабжение в пострадавших от аварии домах восстановлено.
Кроме того, без воды остались жители двух улиц в поселке Гоньба. Причиной также стала авария на сетях. Специалисты работают над устранением неполадки.
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