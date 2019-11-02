Извержение вулкана произошло на острове в Японии

На японском острове Сацумаиодзима зафиксировано извержение вулкана, сообщает РИА "Новости".
Главное метеорологическое агентство уточняет, что извержение зафиксировано в 17:36. В районе вулкана установлен второй уровень опасности.
В Японии для извержений установлена пятибалльная шкала опасности. Второй уровень означает, что из-за риска падения крупных камней запрещено приближаться к вулкану на расстояние двух километров.
Ближайший населенный пункт от горы Ио на острове располагается в 2,5-3 километрах от жерла вулкана. По данным местных СМИ, там проживают порядка 100 человек.
Отмечается, что в последнее время в Японии вулканическая активность усилилась.
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