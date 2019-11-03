Врачи рекомендуют молодежи использовать гаджеты не больше трех часов в день

Школьникам и студентам не следует проводить за гаджетами больше трех часов в сутки, сообщает РБК. К такому выводу пришли эксперты РНИМУ им. Пирогова и Северного государственного медицинского университета.
Они заявили, что при длительном использовании гаджетов увеличивается риск близорукости, нарушений работы опорно-двигательного аппарата, слуха, психических отклонений, появления лишнего веса.
Три часа непрерывного взаимодействия с гаджетами небезопасны для здоровья. Во время использования техники нужно обязательно делать небольшие перерывы.
Эксперт посоветовал давать глазам отдыхать каждые полчаса. Кроме того, он отметил, что нахождение в соцсетях влияет на психику.
Комментарии