Россия перед Новым годом запустит в космос стеклянный шар

В конце декабря планируется вывести на орбиту Земли сферический стеклянный космический аппарат "Блиц-М", необходимый для уточнения гравитационного поля планеты, сообщает РИА "Новости".
"Блиц-М" будет запущен вместе с тремя спутниками связи "Гонец-М" на ракете-носителе "Рокот". Старт с космодрома Плесецк намечается на 25 декабря.
Для изготовления полностью стеклянных спутников-мишеней применялась технология сверхточного производства многослойных сферических линз. Всего выпущено три космических аппарата с идеально гладкой поверхностью. Два из них планируется запустить на орбиту. Третий останется на Земле. Их многослойную отражающую поверхность используют для точного измерения расстояний с помощью лазерного луча. Эти аппараты, к примеру, помогут прогнозировать землетрясения.
Стеклянный сферический лазерный отражатель "Блиц-М" создан в Научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения" (предприятие "Роскосмоса"). Он предназначен для высокоточного определения орбит геодезических и навигационных спутников, калибровки измерительных радиотехнических систем на орбите, определения параметров вращения и уточнения гравитационного поля Земли и координатной поддержки научных экспериментов. Аппарат массой 7,53 кг (класс наноспутников, 1-10 кг) имеет форму сферы диаметром 170,32 мм. Работает по принципу линзы Люнеберга. Погрешность редукции лазерных измерений к центру масс спутника не превышает 0,1 мм.
Комментарии
Будем две недели строгать "детей пьяного ужина" и любоваться стеклянным шаром
У США за этот год 16 космических запусков, у России 19.
Российский космос гибнет особенно сильно.
Других-то проблем не осталось, будем от безделья стеклянные шары в космос запускать...
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