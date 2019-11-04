Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила о попытках свержения действующего президента страны Владимира Зеленского, сообщает "Лента".
Она считает, что некая сила пытается лишить его власти из-за разведения сил в Донбассе.
"Зеленского пытаются свергнуть. Повод прекрасный: капитулянт", – отметила политик.
Она рассказала, что при Зеленском политика в стране превратилась в "плеяду скандалов", а о свободе слова не может быть и речи.
"Но все равно стало относительно легче: уже не так интенсивно выгоняют людей из церквей, уже не так сильно разделяют людей на "своих" и "чужих", "пятую колонну" и "патриотическую колонну", – заявила Лукаш.
Комментарии
Повод прекрасный: капитулянт
Просто он квнщик
На Украине заговорили о свержении Зеленского
Опять госпереворот. Этот вроде бы ничего украсть еще не успел
а о свободе слова не может быть и речи
Была министром юстиции Украины, а уже кремлевская пропагандистка
Пустой трёп.
Нацики орали на него сильно
Он сказал, что он им не лох, а президент