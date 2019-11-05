Опубликовано видео нападения убийцы ребенка на детский сад в Нарьян-Маре

Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик. На кадрах видно, как мужчина входит в здание, поднимается на второй этаж, там спокойно ходит по комнатам и совершает преступление.
5 ноября СК предъявил обвинение напавшему на ребенка по статье "Убийство малолетнего". Подозреваемый признал свою вину. Также предъявлено обвинение сотруднику частного охранного предприятия, который свою вину признал частично.
Ранее сообщалось, что 31 октября местный житель Денис Поздеев, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, подошел к детскому саду "Сказка" в Нарьян-Маре и позвонил в домофон. Охранник, не выходя из своей комнаты, открыл ему дверь, приняв за родителя, который пришел за ребенком.
Поздеев поднялся на второй этаж в спальную комнату во время тихого часа. Воспитательница пыталась преградить ему вход, но он оттолкнул ее и ударил ножом шестилетнего мальчика. Ребенок скончался на месте.
Другой воспитатель позвала на помощь, а сотрудник детсада по хозяйственной части нажала "тревожную кнопку". Поздеева задержали работники и удерживали до прибытия полиции.
Во время задержания 36-летний мужчина рассказал, что вычитал в книге заклинание для богатства и вечной жизни для себя и близких.
Комментарии
не жилец
Белочка делает свое дело.
Ну и где ваш Бог, за что прогиб безгрешный ребенок
Он мог и днем забежать во двор детского сада, когда дети гуляют и ударить ножом ребенка. С ними две воспитательницы, вряд ли они помешают. И как от этого защищаться?
Ужас ещё и в том, что так попасть можно в любой садик по всей стране.
5.11.2019 17:05
- гость -
Не в стране , а во всем мире, и даже на Марсе.
ппц тут только к каждой группе охранника с оружием приставлять.Вообще борьба с такими психами это только попробовать напугать их до усрачки.Четвертовать вот этого на площади как в старые времена медленно и показательно.Может такому голос че другое подскажет в другой раз.
5.11.2019 17:57
- гость -
Не напугать его, в белке человек себя не контролирует. Это выход в другое измерение. Для большинства он заканчивается плачевно.