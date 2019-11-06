Строй хоть цирк. Около барнаульского телецентра продают гектар лесопарковой зоны

Участок площадью один га, расположенный на Змеиногорском тракте, 31а, выставлен на продажу за почти 20 млн рублей. Он предназначен для лесов и парков, но при желании здесь можно построить разнообразные объекты для отдыха и занятия спортом.
Что продают
Участок 31а расположен вдоль Змеиногорского тракта. Он выровнен и к нему подведены сети коммуникаций. На территории построен и сдан в эксплуатацию "Мотель".
В объявлении на "Авито" продавец уточняет, что участок находится в аренде у администрации, но его можно выкупить в собственность за 18 млн рублей.
Что здесь можно построить?
Преимущество лота в том, что он расположен рядом со строящимся жилым комплексом "Парковый" и рядом с крупной транспортной артерией города.
Особенность – он относится к зоне Р3 – рекреационно-ландшафтных территорий. Здесь может находиться лесной массив, лесопарки, лугопарки, гидропарки и лесополосы санзон. На таком участке можно устанавливать скульптуры, лавочки, урны и другие малые архитектурные формы.
Но зона Р3 допускает иное строительство по дополнительному согласованию. Здесь можно размещать санатории, дома отдыха, цирки, зоопарки, общественные туалеты, гостиницы, спортзалы и многое другое. Также в перечень условно-разрешенной застройки входят малоэтажные жилые дома. Максимальная этажность капитальных зданий — 5 этажей, следует из Градостроительного регламента Алтайского края.
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