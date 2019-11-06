Путин: зарплату учителям нужно повышать, но без перекосов

Средний уровень оплаты труда может быть недостаточным для оплаты работы учителей, передает ТАСС. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку.
Путин подчеркнул, что имеется ввиду средняя зарплата конкретно по экономике региона, а не по России в целом.
По словам президента, в направлении повышения доходов учителей "нужно, конечно, двигаться дальше". Но при этом уровень зарплаты не должен иметь перекосов, поскольку за этой категорией работников тут же последуют другие, предостерег глава государства.
"Это все должно быть сбалансировано", — добавил Путин.
В феврале глава государства заявил, что уровень зарплат работников бюджетной сферы не должен опускаться ниже среднего по экономике региона, а сама средняя заработная плата должна расти.
В январе 2019 года Путин призвал главу Минпросвещения Ольгу Васильеву следить за зарплатами учителей. "Наши учителя – удивительные люди", – сказала министр. Президент ответил, что знает это и попросил "не нахваливать их".
Комментарии
Опять обнадеживания, а я было подумал, что он с этим завязал.