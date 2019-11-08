Упреки и популизм. Бюджет Барнаула прошел первое чтение "со скрипом"

Депутаты Барнаульской гордумы приняли бюджет города на следующий год в первом чтении на заседании 8 ноября. Из 36 присутствовавших на заседании за него проголосовали 29 человек (единороссы), против – четыре (КПРФ и ЛДПР) и трое воздержались ("Справедливая Россия"). Оппозиция снова и снова высказала несогласие с политикой властей по распределению средств из казны. Любопытно, но в этот раз ложку дегтя добавили и депутаты от "Единой России". Подробнее в материале amic.ru.

Ждем много денег

На этом заседании утверждали только основные параметры: доходы в объеме 12 млрд 282 млн рублей (в том числе 4,8 млрд рублей из краевого бюджета), расходы – 12 млрд 348 млн рублей, дефицит – 65 млн рублей.

"Это не окончательные цифры. Ко второму чтению мы планируем увеличить строку доходов с 12 до 15 млрд рублей за счет дополнительных средств из краевого и федерального бюджетов", – пояснил amic.ru глава бюджетного комитета БГД Андрей Солодилов.

Уже известно, что край выделит городу дополнительный миллиард рублей на ремонт дорог, строительство садов и школ, переселение из аварийного жилья. Также город планирует нарастить в следующем году налоговые доходы за счет роста собираемости НДФЛ и налога на доходы физлиц из-за перехода на исчисление по кадастровой стоимости.

Но при этом власти прогнозируют снижение неналоговых доходов за счет сокращения крупных земельных участков под строительство и имущества для продажи, добавила глава бюджетного комитета администрации города Надежда Тиньгаева.

Остальные 2 млрд, которые обеспечат значительный рост доходов, ожидают из Москвы. Это будут средства на ремонт дорог, дворов и общественных территорий и на что-то еще. Второе чтение состоится 6 декабря.

А депутатам не понравилось

Бюджет всегда вызывает много споров среди депутатов. Но обычно его критикует только оппозиция. В этот раз ложку дегтя выдали даже единороссы. В целом "Единая Россия" бюджет поддержала, но с некоторыми оговорками.

"В бюджет заложена реализация приоритетных задач президента Путина, в том числе рост фонда оплаты труда. Но муниципальные программы, которые призваны эти задачи исполнять, еще требуют доработки. Нужно увязать индикаторы и сроки их исполнения, чтобы деньги были направлены туда, где они дадут четкий и понятный результат, а не распылять их", – сказал глава фракции Вячеслав Перерядов.

Новый депутат от "Единой России", дзюдоист-чемпион Иван Нифонтов, критикуя, "переплюнул" даже оппозицию. Он, обращаясь лично к Надежде Тиньгаевой, заявил, что у него есть наказы избирателей, которые власти не слышат.

"Я напомню, что учитель физкультуры школы № 37 обращался к губернатору Виктору Томенко о необходимости ремонта стадиона. Надеюсь, мы не будем губернатора подводить и учтем это. В целом расходы на физическую культуру снижены в сравнении с прошлым годом. Среди депутатов есть несколько президентов федераций (спортивных, – прим. авт.), несколько чемпионов мира. Надеюсь, это была техническая ошибка, а не оскорбление в нашу сторону", – сказал Нифонтов. А еще он призвал увеличить финансирование ремонта дорог в частном секторе, освещения.

Тиньгаева привыкла слышать упреки депутатов, но в этот раз ей, очевидно, потребовалось все самообладание. Она заверила, что все вопросы, поднимаемые депутатами, на контроле, но найти деньги на все и сразу невозможно.

Нет, деньги найти возможно, сказала выступавшая далее депутат-коммунист Елена Хрусталева. Например, тратить меньше на молодежный досуг и фейерверки. Она назвала бюджет латанием дыр и в очередной раз призвала власти выделять больше денег на обеспечение жильем детей-сирот, молодых семей, которых в очереди уже 5,3 тысячи. За администрацию вступился единоросс Андрей Солодилов, назвав все эти заявления популизмом.

"Справедливая Россия" в лице руководителя депутатского объединения Оксаны Молодых выступила очень сдержанно. Бюджет покритиковали, но совсем немного. А ЛДПР не комментировала тему.