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И хочется, и колется: почему властям и бизнесу не удается "прозрачно" строить школы

, ИА "Амител", Елена Маслова
В правительстве хотят найти способ привлекать частников, чтобы работать чисто и без подозрений

Сегодня нет такого способа, чтобы власти и бизнес могли совместно строить школы и детсады, при котором бы "комар носа не подточил", сказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко 5 ноября на заседании правительства, посвященном созданию новых мест в учебных заведениях. "Но придумывать здесь точно что-то нужно", – заявил врио главы Барнаула Вячеслав Франк.

Те способы, которые предлагают или используют сегодня, или не дают гарантий, что все останутся довольны, или могут вызывать подозрения в предварительном сговоре, считает Томенко.

Из дискуссии следовало: властям и бизнесу придется искать способы частно-государственного партнерства. В крае до 2025 года надо создать минимум 21 тысячу дополнительных мест в школах, иначе растущее число учеников, которых к тому же надо переводить в первую смену, или просто не войдет в прежние помещения, или некоторые из них продолжат учиться в ветхих, опасных зданиях. Особенно остро проблема стоит в крупных городах края.

Чиновники "покрутили" несколько вариантов взаимодействия. Но идеального варианта не нашли.

1. Строитель возводит – город выкупает

"Как это выглядит со стороны сейчас? Застройщик построил школу, и она себе стоит. Вдруг ни с того ни с сего у муниципалитета появилась потребность в учебных местах, он объявил торги, и застройщик говорит: "У меня как раз есть школа", – моделировал ситуацию губернатор. – Но на самом деле, чтобы так случилось, представитель власти должен заранее подойти к застройщику и попросить: "Ты построй школу, я у тебя ее куплю". А это уже в наше законодательство не очень вписывается".

Такой способ – выкупа – неоднократно применялся во многих регионах. В том числе и в Алтайском крае.

"Да, иногда шли по этому пути. Но бывало, что и не доходили никуда. В моей практике такие случаи бывали в другом регионе. Когда кто-то с кем-то договаривался, а потом этот кто-то уволился – и все, – апеллировал к своему опыту Томенко. – Или подрядчик вдруг заявляет, что не готов продавать по предлагаемой цене".

По мнению губернатора, неотрегулированность этой формы не дает возможности ее системно использовать.

2. Концессия от банка

Глава краевого Минобразования Максим Костенко назвал этот способ своего рода ипотекой, "только под школы и для регионов". По его словам, суть схемы такова, что банк выдает кредит подрядчику, но платит за него, по сути, региональная власть на протяжении многих лет, иногда не одного десятка. С определенной ставкой, конечно. "То есть это вопрос стоимости денег", – сказал Костенко.

Газета "Ведомости" в декабре прошлого года приводила пример Ханты-Мансийского автономного округа, где по такой схеме Сбербанк даст деньги на строительство четырех школ. При общей стоимости проектов более 6 млрд рублей Сбербанк одобрил кредит на льготных условиях на 3,5 млрд.

В целом же схема Сбербанка работает так: инвестор вкладывает 30% стоимости проекта, на оставшиеся 70% банк выделяет кредит, а расходы на строительство инвестору компенсирует государство, выплачивая фиксированную сумму из бюджета. Ставка определяется индивидуально.

Одно из преимуществ этой схемы – отсутствие конкурса, что помогает отсечь недобросовестных подрядчиков.

Но и в этом случае Виктор Томенко высказал сомнения: "Конкурсные процедуры, как бы они ни были критикуемы, легализуют договорную цену между заказчиком и подрядчиком. В этой схеме фактор конкурсности пропадает".

Договоры концессии тоже страдают нестыковками и шероховатостями, считает глава региона. "На претензии о том, что, может быть, и тут о чем-то договорились заранее, в этой схеме нет ответа", – сказал губернатор.

Виктора Томенко поддержал глава Минстроя Ивана Гилев. По его словам, концессии продвигают банки. Но на самом деле этот механизм не дает никакой оптимизации. "В лучшем случае это перекладывание долгов на будущие поколения", – сказал Гилев.

"Успевать на подходе"

Вячеслав Франк однако заметил, что "искать что-то необходимо". Сейчас, по его словам, в Барнауле, когда выставляют земельный участок на аукцион под застройку, в документацию закладывают обременение. Например, так "Жилищная инициатива" в одном из кварталов возведет стены для детсада, а в другом – "Союз" зальет фундаменты под соцобъекты.

"Но это имеет смысл, когда участок только расторговывается. Надо успевать там, где застройщик еще не возвел жилье и не продал его. Тогда у него есть прямой интерес, – сказал Франк. – А когда квартал уже застроен и мы идем к застройщику постфактум, он уже теряет интерес".

Автор:
Елена Маслова Редактор

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