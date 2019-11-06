Школу с пандусом, лифтом и душевыми строят в Волчихинском районе

Новая школа в в селе Усть-Волчиха Волчихинского района Алтайского края откроет свои в следующем учебном году. Сейчас на объекте вовсю идет строительство. Работы начались весной 2019 года в рамках национального проекта "Образование". Школа строится на средства федерального и краевого бюджетов. Сумма контракта — более 188 млн рублей.

Подрядчик уже завершает возведение стен второго этажа, монтирует плиты перекрытий, а также теплотрассу, канализацию и сети тепло-водоснабжения.

В работах задействовано почти 40 специалистов, сообщает пресс-служба Минстроя.

Школа рассчитана на 140 учеников. Согласно проекту, здание будет двухэтажным. Предусмотрена столовая на 70 посадочных мест, библиотека, актовый зал на 84 места, а также спортзал с душевыми и раздевалками.

Кроме того, будут созданы условия для маломобильных граждан. Около входа будет оборудован пандус. А для подъема на второй этаж запланирован лифт.