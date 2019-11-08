Названы продукты, которые нельзя разогревать, но это делается ежедневно

Ряд продуктов при нагревании не просто теряют полезные свойства, но и накапливают токсины и канцерогены. Поэтому врачи выделили несколько продуктов, которые ни в коем случае нельзя подогревать повторно, пишет "Томск.Ру".

Грибы нужно съедать сразу после их приготовления. Повторно разогревать их не рекомендуется. При термической обработке белки имеют свойство разрушаться, а также выделять вредные вещества, увеличивается риск получить серьезные проблемы с желудком и даже заработать отравление.

С куриным мясом такая же ситуация. Термообработка разрушает легкоусвояемые белки, делая пищу тяжелой для переваривания. Лучше съесть холодным или разогреть при очень маленьких температурах.

Яйца и вовсе могут стать токсичными при повторном нагревании, чем нанесут вред пищеварительной системе.

В сельдерее содержатся относительно безопасные нитраты, но при повторном нагревании они превращаются в токсичные нитриты и канцерогенные нитрозамины, отмечают эксперты. Тот же суп с сельдереем рекомендуется употреблять, в крайнем случае, в холодном виде, не разогревая повторно.

Подогретый картофель теряет и во вкусе, и в полезности, и даже может стать причиной ботулизма, если хранить его в фольге при комнатной температуре. Если остался готовый картофель, лучше использовать его для холодного салата.

Отваренный рис тоже рекомендуется съесть сразу после приготовления. Если оставить его при комнатной температуре на несколько часов, в нем разовьются споры бактерий. Они сделают пищу непригодной для потребления и сохранятся в продукте даже после разогревания.

Если репу разогреть повторно, то есть риск отравиться.

Листья шпината нужно есть сразу, подвергая минимальной тепловой обработке. Шпинат очень полезен, но готовить его необходимо разумными порциями.

Со свеклой при повторном нагревании происходит то же самое, что со шпинатом и сельдереем. Негативный эффект от повторной тепловой обработки – появление токсичных соединений.