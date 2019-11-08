Путин призвал президента Казахстана к развитию "Золотого кольца Алтая"

Развитие туризма на приграничных территориях России и Казахстана обсудили президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на XVI форуме межрегионального сотрудничества двух государств, сообщается на сайте Кремля.

"Наши регионы могли бы активнее сотрудничать в области защиты окружающей среды. Это в наших общих интересах", – сказал на встрече Путин.

В этом ключе, по его словам, необходимо развивать программы в сфере туризма. "Такие как проект "Золотое кольцо Алтая", в рамках которого создаются новые туристические маршруты и туры, совмещающие лечение и отдых, экскурсии по историко-культурным и природным объектам", – подчеркнул президент России.

В ответ Токаев заявил о необходимости расширения и развития инфраструктурного потенциала приграничных регионов, поскольку "действующая инфраструктура уже не соответствует современным требованиям".

Кроме того, глава Казахстана попросил уделить экологии больше внимания.

"Одним из важных направлений взаимодействия двух стран является экология и сопряженные с ней вопросы. Экологические проблемы, как известно, не имеют государственных границ, мы должны их решать сообща. Поэтому я предлагаю обозначить тематику следующего межрегионального форума как "Сотрудничество в области экологии и зеленого роста" и провести этот форум в Казахстане в 2020 году", – выступил Токаев с предложением.

Путин принял инициативу: "В следующем году будем проводить встречу в Казахстане".

Помимо туризма и экологии Токаев предложил развивать на приграничных территориях культурно-гуманитарную сферу. "Перспективным направлением является сотрудничество в сфере спортивного образования, спортивной медицины, проведение совместных учебно-тренировочных сборов, развитие любительского и профессионального спорта", – отметил он. В связи с этим предлагается разработать трехлетнюю программу сотрудничества.

Напомним, в этом году тема форума – "Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества", встреча прошла в Омске. На мероприятии присутствовал и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он подчеркнул, что Казахстан – крупнейший внешнеторговый партнер региона, на долю этой страны приходится более 30% экспорта из края.