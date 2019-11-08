Барнаул попал в список городов с самым грязным воздухом

Барнаул включили в список городов с высоким уровнем загрязнения воздуха. Об этом говорится в ежегоднике Росгидромета "Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2018 год". Помимо краевой столицы в перечень попал еще 21 город, пишет ТАСС.

Среди них – Абакан, Ангарск, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Кызыл, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита и Шелехов. Согласно тексту ежегодника, общая численность населения этих городов составляет 5,1 млн человек.

Специалисты Росгидромета оценили качество воздуха в 246 российских городах в 2018 году и выявили в 89% из них превышение "превышение санитарно-гигиенических нормативов загрязнения атмосферного воздуха".

Загрязнение воздуха – пятый по значимости фактор риска смертности во всем мире, отметили в Росгидромете.

Этот же список был в проекте государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году" от 30 августа. В большинстве городов, попавших в перечень, находятся крупные промышленные центры.