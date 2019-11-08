Барнаул попал в список городов с самым грязным воздухом

Барнаул включили в список городов с высоким уровнем загрязнения воздуха. Об этом говорится в ежегоднике Росгидромета "Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2018 год". Помимо краевой столицы в перечень попал еще 21 город, пишет ТАСС.
Среди них – Абакан, Ангарск, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Кызыл, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита и Шелехов. Согласно тексту ежегодника, общая численность населения этих городов составляет 5,1 млн человек.
Специалисты Росгидромета оценили качество воздуха в 246 российских городах в 2018 году и выявили в 89% из них превышение "превышение санитарно-гигиенических нормативов загрязнения атмосферного воздуха".
Загрязнение воздуха – пятый по значимости фактор риска смертности во всем мире, отметили в Росгидромете.
Этот же список был в проекте государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году" от 30 августа. В большинстве городов, попавших в перечень, находятся крупные промышленные центры.
Комментарии
Газоочистка вещь дорогая и зачастую крупные промышленные предприятия просто экономят на этом, так как в РФ вполне допустимо игнорировать законы и нормы, а штраф столь мизерные, что плевать.
Для Барнаула же основным источником загрязнения остается автомобильный транспорт и слабая газификация частного сектора.
застройка под самой трубой ТЭЦ очень даже способствует экологии в жилых районах.
Странно, деревья вырубают, а воздух не становится чище.
Не промышленные выбросы виноваты, откуда она промышленность в Барнауле, все источники загрязнения позакрывались. Вероятно, основное загрязнение дают автомобили, да пыль, которую не убирают с улиц.
В Питере не меньше машин, но по Невскому гулять можно и совершенно не замечать их присутствия по выхлопным газам. По Ленинскому в Барнауле невозможно ходить, из-за этих газов, еще не дай бог проедет автобус со своим дизелем, вообще капец.
Не может даже Столица мира быть во всем идеальной. Это ж всё-таки мегаполис)