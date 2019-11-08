В Екатеринбурге после массовой драки подростков скончалась девушка

В Екатеринбурге скончалась 15-летняя девочка, которая принимала участие в массовой драке подростков, сообщает znak.com.

"Сыщики уголовного розыска совместно с партнерами из регионального управления СКР предпринимают комплекс необходимых мер, для того чтобы преступление не осталось безнаказанным. Помимо "неприязненных отношений" они отрабатывают и иные возможные мотивы. Есть основания утверждать, что преступление будет раскрыто по горячим следам", – рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Инцидент произошел поздно вечером 5 ноября возле жилого дома. Конфликтовали две группы подростков по три человека с каждой стороны. В итоге тяжелые повреждения получила девочка. 8 ноября стало известно, что она скончалась в больнице.

Как сообщает портал E1, девушка получила ранение ножом в грудную клетку, но смогла добраться до дома. В больницу ее увезла скорая помощь. Сначала родственникам сообщили, что сердце и легкое девушки не задеты и она в стабильном состоянии, однако позже выяснилось, что сердце все-таки было задето.

Сейчас устанавливаются личности двух участников конфликта – молодого человека в вязаной шапке с надписью "Лыжня России" и девушки с волосами малинового цвета.

К расследованию убийства подключился уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

"Уровень детской жестокости всегда был достаточно серьезным в силу психофизиологических особенностей подростков. Но градус немножко повышается в качестве. Если раньше до первой крови дрались, сегодня ценность человеческой жизни падает", – прокомментировал ситуацию Мороков.

По данным портала, люди видели, как подростки пытались поднять девочку. Однако некоторые подумали, что она пьяна, а другие шутили, что перетренировалась в фитнес-клубе.