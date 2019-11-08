Никаких полномочий. Справедливороссы обсудили проблемы сельских депутатов

Алтайские справедливороссы провели встречу с депутатами Шипуновского района. Те рассказали, насколько сложно выполнять наказы избирателей на сельском уровне. "Старшие товарищи" дали несколько важных советов, как участвовать в работе власти.

"Доходит до абсурда. Глава нас уверяет, что мы соседей на улице разнимать можем и никаких других полномочий у нас нет", – цитирует местных депутатов пресс-служба партии "Справедливая Россия".

Секретарь Бюро Совета реготделения партии Анна Коваленко призвала депутатов быть смелее, не стесняться задавать вопросы, запрашивать документы, учиться правильно их читать. По ее словам, от работы депутатов на местах зависит многое, "их вовремя "засунутый нос" в тот или иной вопрос позволит предотвратить коррупционные, неэффективные растраты бюджетных средств".

Депутат Алтайского Заксобрания, глава фракции "Справедливая Россия" Александр Молотов добавил, что одна проблема местного уровня скоро будет решена – контроль за исполнением бюджета. Разобраться в сухих цифрах депутатам очень сложно, но делать это нужно, чтобы исключить ненужные расходы. Со следующего года на местах появятся контрольно-счетные органы, то есть специалисты-профессионалы.

Также Молотов призвал коллег активнее выходить с инициативами на местном уровне. Например, по компенсации на питание школьников. Край готов выделить деньги в помощь муниципалитетам, только выйти с этой просьбой должен сам муниципалитет.

За круглым столом обсудили много местных проблем: мусорную реформу, обеспечение населения льготной древесиной, качество угля в котельных. Анна Коваленко, Александр Молотов и глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин рассказали, как можно решить эти проблемы.