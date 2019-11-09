Игоря Верника увезли в больницу с репетиции спектакля в Москве

Российский актер Игорь Верник был госпитализирован прямо с репетиции во МХТ им. Чехова, сообщает Пятый канал.

Верник пожаловался на боли в пояснице, также у него онемела нога. Прибывшие на вызов медики около часа оказывали 56-летнему актеру помощь, но все же приняли решение о госпитализации.

Телеведущий и журналист Вадим Верник рассказал телеканалу "360" о состоянии здоровья своего брата. "Его привезли в Боткинскую больницу, сделали обследование, обезболивающий укол и отпустили домой", – сообщил он.

Народный артист России Игорь Верник известен широкому зрителю как актер и телеведущий. В МХТ им. Чехова он служит с 1986 года.