В Рубцовске забыли повесить знак на пешеходном переходе возле школы

В Рубцовске на улице Пролетарской нет знака "Пешеходный переход" по ходу движения с севера на юг, сообщается в паблике "Инцидент Рубцовск".

"Водители, не видя знак, не пропускают пешеходов. А рядом школа!" – рассказывают местные жители.

В комментариях советуют администрации города обратиться в художественную школу и попросить нарисовать дорожный знак.

При этом, по словам жителей Рубцовска, еще на некоторых пешеходных переходах исчезли знаки с одной стороны. Убрали их и возле Городской больницы № 1, рассказывают в паблике.