Роспотребнадзор рассказал, чем опасны губки для мытья посуды

Губка для мытья посуды может содержать более 350 разных видов бактерий, вызывающих инфекционные заболевания, сообщает ТАСС, со ссылкой на памятку Роспотребнадзора.

Обычная кухонная губка может быть в 200 тысяч раз грязнее сиденья унитаза. Кроме того, в 77% исследованных губок были выявлены колиформные бактерии, которые могут спровоцировать острые кишечные инфекции. Еще 86% содержали плесень и дрожжи, а 18% образцов — стафилококковые бактерии.

Также на поверхности ручек и кнопок кухонных плит в 27% случаев была выявлена плесень, а в 14% колиформные бактерии.

В Роспотребнадзоре напомнили, что для предотвращения заболеваний необходимо мыть руки до и после приготовления еды, не ставить сумки на стол, использовать разные разделочные доски для продуктов, чистить холодильник и раз в неделю менять губку для посуды.