Залитые стены, каркас автомобиля и целые ботинки: фото сгоревшего в Барнауле дома

В момент инцидента дома никого не было / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

В ночь на понедельник, 11 ноября, в Барнауле на улице Чкалова сгорел частный дом. Кроме того, огнем повреждены два автомобиля: Mitsubishi и "Ока".

Взрыв газа, о котором сообщали очевидцы, произошел уже во время пожара, то есть не он стал его причиной. Пожарные успели вынести из здания еще два газовых баллона. Предположительная версия возгорания – замыкание электропроводки.

К моменту приезда спасателей крыша дома и постройки горели открытым огнем. Существовал риск того, что пламя перекинется на соседние дома, но пожарные не дали огню распространиться.

По словам местных жителей, в момент инцидента дома никого не было. Само жилье на два хозяина.