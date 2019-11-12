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Мусор из Бийска — Кобылкину легче: министр природы похвалил власти наукограда

, ИА "Амител"
Руководитель министерства природных ресурсов и экологии РФ поддержал действия мэрии по вводу режима ЧС
Фото: 'Бийский рабочий'

Фото: "Бийский рабочий"

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин поддержал действия властей Бийска по вводу режима ЧС. Глава ведомства назвал решение властей Бийска непопулярным, но верным.

"Какими бы не были причины остановки регоператора, муниципальные власти приняли непопулярное, но верное решение для недопущения возникновения простоя в процессе вывоза отходов с жилых территорий. Город и его жители не должны пострадать от действий или бездействий регионального оператора", — приводят слова министра пресс-служба краевого правительства.

По его словам, до разрешения вопроса с региональным оператором в работу должны включиться муниципальные или региональные службы. Министр природных ресурсов и экологии направил в регионы на имя губернаторов настоятельные рекомендации принять исчерпывающие меры недопущения ситуаций с остановкой оказания услуги по вывозу твердых коммунальных отходов по вине региональных операторов.

"Два или три дня бездействия, действительно, могут привести к "мусорному коллапсу". И, конечно, недопустимо, когда спор двух хозяйствующих субъектов становится причиной ухудшения положения во всем городе. Все спорные ситуации должны решаться без ущерба для населения", — подчеркнул Дмитрий Кобылкин.

11 ноября в Бийске из-за неблагоприятной экологической обстановки был введен режим ЧС, в связи с тем, что регоператор и управляющие компании не принимали мер по ликвидации свалок. Власти решают вопрос о дальнейших действиях по разрешению сложившейся ситуации. Запланировано рабочее совещание с участием руководителей администрации города, регоператора, полигона и представителей прокуратуры региона.

Позже сообщений о "муссорной истории" в Бийске известный блогер Илья Варламов назвал город "самым грязным наукоградом в мире". По его мнению, чтобы Бийск перестал быть "грязным провинциальным городишкой", вместо мусорных контейнерных площадок нужно строить аккуратные мусороприемники, как в Хельсинки.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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