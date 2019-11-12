Алтайский Минздрав призвали объявить повторный аукцион на поставку "Преднизолона"

Эксперты Общероссийского народного фронта в Алтайском крае обратились в региональный Минздрав с просьбой как можно быстрее объявить повторный аукцион на поставку жизненно важного лекарства, сообщили в ОНФ.

Напомним, первый аукцион не состоялся в сентябре. Сейчас в Алтайском крае, как и в ряде других субъектов, сложился дефицит "Преднизолона". В итоге нехватка препарата, который назначают при лечении ревматизма, бронхиальной астмы, гепатита, экземы, конъюнктивита и не только, вызвала широкий общественный резонанс.

Ранее сообщалось, что поставки обещают возобновить совсем скоро. "Но чтобы препарат начал быстро поступать в медицинские учреждения и аптеки Алтайского края, нужно своевременно провести закупочные процедуры", – отметили в ОНФ.

Дефицит "Преднизолона" обусловлен проблемами с производством и поставками препарата в Россию, в том числе из-за специфики ценообразования и установленной стоимости на препарат в Государственном реестре жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

"Вероятно, из-за объективных проблем с поставками в сентябре в Алтайском крае не состоялся совместный аукцион на поставку в организации здравоохранения региона. На аукцион не было подано ни одной заявки. При этом в последний раз большие закупки "Преднизолона" проводились в регионе в декабре 2018 года и очевидно, что годовой запас на исходе. На оперативном совещании в краевом правительстве 5 ноября министр здравоохранения региона Дмитрий Попов сообщил, что поставки на российский рынок возобновятся с середины ноября. Регион должен быть к этому готов, поэтому мы призвали Минздрав повторно инициировать объявление совместных торгов на поставку в лечебные учреждения", – рассказал эксперт тематической площадки ОНФ "Здравоохранение" в Алтайском крае Сергей Войтюк.

Общественники призвали алтайский Минздрав при необходимости скорректировать количество приобретаемого препарата и начальную максимальную цену контрактов в сторону увеличения относительно сентябрьского аукциона, чтобы не допустить очередного срыва процедуры торгов и дефицита "Преднизолона" в регионе.