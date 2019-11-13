Полицейские в Воронеже насмерть сбили пешехода и скрылись

Начата проверка обстоятельств ДТП в Воронеже с участием полицейского, который насмерть сбил пешехода и скрылся в места происшествия, сообщает региональный СК.

"По предварительным данным, 10 ноября 2019 года, примерно в 05:10, неподалеку от дома 98 по улице 206-й Стрелковой Дивизии 22-летний полицейский, управляя автомобилем Chevrolet Aveo и двигаясь по проезжей части, совершил наезд на 33-летнего мужчину", – говорится в сообщении.

От полученных травм пешеход скончался. Сотрудник полиции, находившийся на службе, скрылся с места происшествия.

Также отмечается, что пассажиром автомобиля был также сотрудник полиции. 26-летний напарник опрошен следователями.

"Транспортное средство изъято, назначаются судебно-медицинские и автотехнические экспертизы, выполняется комплекс проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств", – рассказали в СК.

Как уточняют "Вести Воронеж", полицейские находились на службе и ехали сдавать смену. Их вычислили коллеги, проводившие проверку после гибели человека. Как рассказал водитель, в темноте и тумане он не заметил человека.

В ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что если вина полицейских подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.