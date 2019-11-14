Эксперты узнали, что мешает людям похудеть

Специалисты определили, какие вредные привычки в питании мешают сбросить вес, сообщает канал "360".

Эксперты посоветовали следить за размером порций и количеством съеденного. Не нужно употреблять пищу в случайное время и торопиться, ведь сигнал о насыщении поступает в мозг только через 20 минут после приема пищи.

Одной из вредных привычек также назвали выбор жирной и калорийной пищи. Для поддержания фигуры рекомендуется уделить время спорту и правильному питанию. При этом нужно употреблять больше овощей, фруктов и продуктов, богатых клетчаткой.