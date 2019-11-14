Эксперты узнали, что мешает людям похудеть

Специалисты определили, какие вредные привычки в питании мешают сбросить вес, сообщает канал "360".
Эксперты посоветовали следить за размером порций и количеством съеденного. Не нужно употреблять пищу в случайное время и торопиться, ведь сигнал о насыщении поступает в мозг только через 20 минут после приема пищи.
Одной из вредных привычек также назвали выбор жирной и калорийной пищи. Для поддержания фигуры рекомендуется уделить время спорту и правильному питанию. При этом нужно употреблять больше овощей, фруктов и продуктов, богатых клетчаткой.
Комментарии
1. Умение запускать "механизм сжигания жира" путем короткой интенсивной тренировки. И вообще, неважно чем вы занимаетесь. На это достаточно 15 минут.
2. Не обжираться перед сном или длительным периодом покоя.
блаблабла, задолбали жизни учить, какая вам разница кто какой и что ест
Ни о чем
лень, отсутствие денег и холодный климат -вот все причины лишнего веса
— Я думал, ты на диете?
— Так и есть.
— Ты только что съела 3 пончика.
— Да, но я хотела съесть 6, но съела 3. Это и называется диета, умник .
Хороший аппетит мешает худеть.
А ты знаешь, что водка калорийная?
Да ты что? Тогда вторую на закуску возьмём.
Я слежу за фигурой, водку всегда разбавляю диетической колой
14.11.2019 10:02
- гость -
водку всегда разбавляю
Вот жешь, а я всегда пивасом в догонку, не диетично поди...
14.11.2019 10:02
- гость -
водку всегда разбавляю диетической колой
Вот жешь. А я пивасом, в догонку. Не диетически поди?
И чо, забанил что ли, да по....
Тормоза в вашей конторе.!))