Власти Барнаула отремонтируют несколько памятников к 75-летию Победы в ВОВ

В столице края отремонтируют несколько памятников героям Великой Отечественной войны в честь 75-летия Победы. Об этом рассказал председатель городского комитета по культуре Валерий Паршков на заседании оргкомитета по подготовке годовщины.

До 1 мая 2020 года пройдет текущий ремонт монумента кавалерам ордена Славы и "Золотой Звезды", входящего в комплекс памятников Мемориала Славы. В планах поменять облицовку и парапет, очистить гранитные поверхности от загрязнений и отложения солей.

Пройдет ремонт на памятниках воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.), в поселках Черницк, Бельмесево, Березовка, селе Лебяжье.

А в пантеоне на Мемориале Славы (площадь Победы) добавят 25 фамилий барнаульцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Всего в Барнауле 92 таких объекта. В том числе 28 памятников истории и культуры, 19 памятников монументального искусства (памятники, монументы, скверы) и девять зданий, в которых располагались госпитали раненых на фронтах ВОВ. Только 32 объекта в муниципальной собственности.