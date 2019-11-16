Барнаулец каждый год строит снежную горку для детей во дворе многоэтажки

В сообществе Barnaul22 опубликовали видео, на котором житель одной из многоэтажек строит во дворе снежную горку для детей.

Автор видео уточнила, что мужчина занимается этим уже несколько лет, и как только выпал снег он снова начал строить аттракцион.

Кроме того, женщина отметила, что барнаулец всю зиму ухаживает за этой горкой.

"Когда ребятишки катаются, он просто выходит и улыбается, смотрит, как дети резвятся на горке", – рассказала женщина.